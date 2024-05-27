«Большинство людей — инопланетяне!». Джордж Лукас ответил на критику «Звездных войн» по поводу «превосходства белых мужчин»

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас ответил критикам, которые упрекали режиссера, что первым шести фильмам франшизы не хватало разнообразия.
«Они говорят «одни белые». Большинство людей инопланетяне!», — сказал Лукас во время выступления на Каннском кинофестивале в пятницу (через Variety). «Идея заключается в том, что они должны принимать людей такими, какие они есть — независимо от того, большие ли они, пушистые или зеленые».
Лукас также добавил, что единственными, кто мог столкнуться с дискриминацией во вселенной «Звездных войн», были роботы.
«Это был способ сказать, что люди всегда что-то дискриминируют, и рано или поздно это произойдет», — сказал он. «Я имею в виду, что мы уже сейчас начинаем это с ИИ, говоря, что мы не можем доверять этим роботам».
Режиссер также привел примеры разнообразия в своих фильмах:
«В первом было несколько тунисцев, которые были темными, во втором у меня был Билли Уильямс, а в [приквелах], которые также критиковали, у меня был Сэм Джексон. Он не был подлецом, как Лэндо… Он был одним из лучших джедаев».
В 2012 году Джордж Лукас продал Lucasfilm (производственную компанию, которая стоит за «Звездными войнами») Disney за $4 млрд, и сейчас франшиза готовится вступить в новую эру — один из будущих фильмов снимет канадская режиссер пакистанского происхождения Шармин Обейд-Чиной
«Мы сейчас в 2024 году, и пришло время женщинам творить историю в далекой-далекой галактике», — заявляла ранее Обейд-Чиной.
Лукас во время разговора в Каннах также затронул вопрос гендерного равенства, отметив, что в его франшизе героические роли играли немало женщин, в том числе и покойная Кэрри Фишер.
«Как вы думаете, кто герои этих историй? Как вы думаете, кем была принцесса Лея?», — сказал он.
Lucasfilm и Disney в целом анонсировали несколько фильмов франшизы «Звездных войн», у которых пока отсутствуют даты выхода, названия и какие-либо реальные подробности сюжета. Например, режиссер «Тор: Рагнарёк» Тайка Вайтити «все еще работает» над фильмом, анонсированным в 2020 году, а режиссер «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон анонсировал целую трилогию, но по состоянию на апрель 2023 года она активно не разрабатывалась. Трилогия была объявлена еще до того, как «Последние джедаи» вышли в кинотеатрах в ноябре 2017 года, и будет включать совершенно новых персонажей и истории.
Три наиболее вероятных фильма, которые были объявлены на мероприятии Star Wars Celebration 2023— это вышеупомянутая работа Шармин Обейд-Чиной; лента Джеймса Мэнголда, посвященная «первому джедаю»; а также работа режиссера анимации Дэйва Филони, которая сосредоточится на Новой республике и будет связана с сериалами «Асока», «Мандалорец» и «Книга Бобы Фета».
В ноябре прошлого года босс Marvel Кевин Файги официально подтвердил отмену собственного фильма по вселенной «Звездных войн», слухи о котором тянулись еще с 2019 года.