Bolt запустил онлайн-сервис для заказа поездок в Кривом Роге, достигнув отметки 10 украинских городов





Сервис для заказа поездок Bolt продолжает расширяться и запускает свой сервис в Кривом Роге — это уже десятый город Украины, где будут доступны поездки с водителями Bolt. Только за осень текущего года сервис был запущен в четырех крупных городах страны: Запорожье, Полтаве, Виннице и Ивано-Франковске.

Для новых пользователей будет действовать скидка до 50% на первую поездку. Таким образом, ее стоимость составит от 19 грн. А пользователи, которые порекомендуют своим друзьям и знакомым заказать авто в приложении Bolt, смогут стать участниками акции «Приведи друга ― получи скидку на поездку». Комиссия для активных водителей составит 0%, также будет действовать традиционная программа брендирования — те, кто нанесут на авто логотип компании, смогут получать дополнительные бонусы.

«Кривой Рог стал десятым городом Украины, где появился наш сервис. Это отличный результат, ведь текущий год для многих компаний был непростым. Мы также рады, что жители Кривого Рога теперь смогут заказать поездку по доступной цене, быстро и с комфортом добраться до нужного места», ― отметил операционный директор компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Отметим, что для защиты пользователей во время пандемии компания Bolt запустила категорию Isolated с перегородками между водителем и пассажиром. Благодаря такой перегородке снижается риск распространения вирусных инфекций и заболеваний. В Кривом Роге также можно будет заказать поездку в этой категории.

Компания также недавно запустила новую категорию Go для внепиковых часов со сниженными на 10% тарифами, она доступна в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Источник: Bolt