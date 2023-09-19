Британский регулятор опубликовал 7 принципов работы ИИ. Главные — подотчетность, прозрачность и запрет антиконкурентных действий

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) устанавливает семь основных принципов, которыми должны руководствоваться компании, разрабатывающие технологии ИИ (в том числе GPT-4 от OpenAI или Llama 2 от Meta и другие).

Компании, в частности, должны использовать модели с ответственностью за результат, предоставляемый потребителю; обеспечивать широкий доступ к процессорам и учебным данным, необходимым для разработки этих систем искусственного интеллекта; а также предлагать разные бизнес-модели, включая открытые и закрытые модели.

Разработчики ИИ также должны предоставлять возможность выбора того, как использовать модель; предлагать гибкость или взаимодействие для перехода на другие модели, или использования нескольких моделей одновременно; избегать антиконкурентных действий и быть прозрачными в отношении рисков и ограничений сгенерированного ИИ контента.

CMA разработал принципы после первоначального просмотра перед началом обсуждения с потребителями и разработчиками базовых моделей, таких как Google, Meta, OpenAI, Microsoft, Nvidia, Anthropic и учеными. В агентстве говорят, что принципы необходимы для защиты конкуренции и предотвращения распространения низкопроизводительных систем ИИ.

Несмотря на то, что регулятор Великобритании признал, что регулирование искусственного интеллекта поднимает более широкие вопросы авторского права, конфиденциальности и защиты данных, он решил сосредоточиться на конкуренции и защите потребителей, чтобы помочь управлять текущим развитием технологии.

Правительства во всем мире ищут разные способы регулирования генеративного ИИ. Европейский Союз в предложенном Законе об искусственном интеллекте также сосредоточил на требованиях к компаниям соблюдать правила прозрачности. Недавно принятые в Китае правила ИИ обязывают компании зарегистрироваться в правительстве и обещают не предлагать антиконкурентные алгоритмы. Между тем, США все еще выясняют, как подойти к регулированию искусственного интеллекта, хотя некоторые политики надеются, что их правила будут приняты до конца этого года.