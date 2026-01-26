Новости Софт 26.01.2026 comment views icon

Большой брат: TikTok после "выкупа" США начал собирать больше данных с пользователей, включая точное местонахождение

Маргарита Юзяк

Великий брат: TikTok після "викупу” США почав збирати більше даних з користувачів, включно з точним місцезнаходженням

После перехода под контроль американской компании TikTok начал собирать больше данных о пользователях. Теперь соцсеть отслеживает точное местонахождение, взаимодействие с ИИ и информацию для рекламы даже вне самого приложения.

Внимательные пользователи заметили изменения после появления нового окна с обновленными условиями и политикой конфиденциальности. Приложение просто не запускалось без согласия, а некоторые решили прочитать, что же изменилось. Это обновление напрямую связано с переходом соцсети под новую структуру собственности — TikTok USDS Joint Venture LLC, где контрольный пакет принадлежит американским инвесторам, среди которых есть Oracle. Тепер в документах прямо сказано, что сервис собирает больше информации о пользователях.

Одним из главных нововведений стало точное отслеживание места пребывания. Если раньше TikTok в США собирал только приблизительные данные по IP-адресу или SIM-карте, то теперь приложение может получать точные GPS-координаты, если пользователь дает доступ к геолокации. Также сохраняются места, которые человек добавляет к своим видео, например, кафе или парки и тому подобное. В старой версии политики таких формулировок не было.

Еще одно важное изменение касается искусственного интеллекта. TikTok впервые прямо прописал, что хранит данные о взаимодействии пользователей с ИИ-инструментами. То есть собирается информация не только о самих запросах. Речь идет о файлах, ответах, метаданных и информации о том, как и когда происходило это взаимодействие.

Отдельно изменения коснулись рекламы. TikTok теперь официально признает, что получает данные не только внутри платформы, но и от внешних партнеров, например рекламодателей, издателей и аналитических платформ. Это касается информации о: сайтах, которые посещает пользователь; товарах, которые он покупает; приложениях, которые устанавливает; а также рекламных кодов, email-адресов и номеров телефонов.

TikTok после перехода под контроль США начал собирать больше данных и использует их не только для рекламы внутри соцсети, но и вне ее через собственную рекламную сеть. Формально это открыто прописано в политике, но большинство пользователей видит только кнопку «Согласиться» и не читает деталей.

Источник: Wired



