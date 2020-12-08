Появились первые рецензии Cyberpunk 2077 — средняя оценка на Metacritic составляет 91 из 100





На популярном сайте-агрегаторе рецензий Metacritic уже появились первые оценки западной прессы на самую долгожданную игру года — Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt Red, подарившей миру серию RPG про ведьмака Геральта.

Сама игра — необычная высокобюджетная RPG, действие в которой разворачивается в мрачном фантастическом будущем, наставшем после кибернетической революции с повсеместным распространением киберимплантов, выйдет на всех платформах (ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One|One X, Xbox Series X|S, а также Google Stadia) в ночь на 10 декабря (предзагрузка Cyberpunk 2077 уже стартовала на ПК и Xbox, а на PlayStation она начнется сегодня).

На момент написания заметки средний рейтинг Cyberpunk 2077 на Metacritic составляет 91 из 100 на основе 44 рецензий. Средний рейтинг на сайте OpenCritic — те же 91 из 100 на основе 45 рецензий.

Вот оценки некоторых известных зарубежных изданий:

Журналисты все как один восторгаются уровнем проработки и постановки игры, вариативностью ее сюжета (любое принятое игроком решение в итоге приводит к значительным последствиям). Рецензенты сравнивают уровень детализации Найт-Сити и его окрестностей с играми Rockstar — каждый метр локаций можно изучать часами. Также они расхваливают квесты с участием второстепенных персонажей. Впрочем, нашлись и те, кто не разделил общего восхищения работой поляков, — например, автор VentureBeat Джефф Грабб поставил проекту 6 баллов из 10 — ему игра показалась устаревшей и слишком постановочной, что во многих аспектах ограничивает свободу игрока (некоторые вольности и развлечения разрешаются только в определенных местах).

Но в целом журналисты сходятся во мнении, что Cyberpunk 2077 стоила долгих восьми лет ожиданий.

К сожалению, по части технического исполнения без проблем не обошлось — по этому поводу возмущаются почти все рецензенты. Пожалуй, баги — единственный серьезный недостаток проекта CD Projekt Red, который многие называют величайшей работой поляков. С другой стороны, журналистам досталась предрелизная версия игры, тогда как патч «нулевого дня» с исправлениями и улучшениями должен исправить технические ошибки.

На днях Bloomberg, опросив 10 независимых аналитиков, опубликовало прогноз, согласно которому Cyberpunk 2077 за первый год разойдется тиражем в 30 миллионов копий. Для сравнения, прошлый хит CD Project — «Ведьмак 3» — разошелся тиражом в 29 миллионов копий только после четвертого года с момента начала продаж. В то же время Red Dead Redemption 2 взяла этот рубеж за год с лишним.