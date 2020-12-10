Cyberpunk 2077 установила новый рекорд Steam — на старте в неё одновременно играло более миллиона человек
Самая долгожданная игра года — научно-фантастический приключений боевик Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt Red, подарившей миру серию RPG про ведьмака Геральта — вполне ожидаемо и закономерно «взорвала» Steam, показав лучший старт в истории онлайн-магазина Valve. Релиз состоялся точно по расписанию — в ночь на 10 декабря, и спустя несколько часов число одновременно играющих в нее геймеров превысило 1 млн человек. До сих пор это не удавалось ни одному другому проекту.
То есть, PC-версия Cyberpunk 2077 уже разошлась на Steam тиражом в 1+ млн копий. А ведь еще есть GoG и Epic Games Store.
Если смотреть шире на статистику в целом (а не оценивать сугубо старт), то за всю историю Steam превзойти нынешний рекорд по числу одновременных игроков Cyberpunk 2077 удавалось только трем проектам: PUBG (3,25 млн), CS:GO (1,3 млн) и DOTA 2 (1,29 млн).
На момент написания заметки (10:32 10 декабря) Cyberpunk 2077 продолжает оставаться самой популярной игрой в Steam с онлайном в 800 тыс. геймеров.
К слову, в сети уже начали появляться неофициальные моды для Cyberpunk 2077, и в ближайшие месяцы таких выйдет несметное количество.
AMD и NVIDIA уже выпустили свежие наборы графических драйверов с оптимизациями для Cyberpunk 2077 — Radeon Adrenalin 20.12.1 и GeForce 460.79 WHQL.
Появились первые рецензии Cyberpunk 2077 — средняя оценка на Metacritic составляет 91 из 100