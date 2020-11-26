CD Projekt: ошибки не окажут большого влияния на игровой процесс Cyberpunk 2077, сведениями о многопользовательском режиме поделятся в первом квартале 2021 года





Грядущая Cyberpunk 2077 – это масштабная ролевая игра с открытым миром. Как правило, такие проекты содержат немалое количество ошибок. Но компания CD Projekt обещает, что такие ошибки не повлияют на игровой процесс каким-либо существенным образом.

Выступая во время конференции, посвящённой финансовым результатам CD Projekt по итогам третьего квартала, президент компании Адам Кичиньски признал, что предварительная версия игры содержит ошибки. Тем самым он подтвердил, что команда разработчиков знает о них. Ошибки в финальной версии игры, однако, будут на «таком низком уровне, что игроки не смогут их увидеть». Многие из выявленных ранее ошибок уже исправлены.

Также некоторое внимание было уделено многопользовательскому режиму игры Cyberpunk 2077. Он выйдет уже после релиза основной игры. Хотя Адам Кичиньски заявил, что не может обсуждать проект на данном этапе, тем не менее, он сообщил, что более подробные сведения по нему могут появиться уже в первом квартале 2021 года. Он добавил, что компания не воспринимает его как просто дополнительный режим, а скорее как отдельный продукт. Хотя это и не будет совсем автономный проект, так как многопользовательский режим исходит из вселенной Cyberpunk и очень сильно связан с концепцией одиночного режима Cyberpunk.

«С нашей точки зрения, это ещё один независимый продакшн, над которым работает независимая команда людей», — добавил Адам Кичиньски.

Релиз игры Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря.

Источник: wccftech