CD Projekt RED сегодня покажет новый геймплей и трейлер Cyberpunk 2077 [Трансляция начнется в 19:00]

Вечером 25 июня (в 19:00 по киевскому времени) пройдет онлайн-презентация Night City Wire, в рамках которой CD Projekt RED покажет новый геймплей и трейлер горячо ожидаемого киберпанкового экшен-RPG Cyberpunk 2077. Изначально презентация была запланирована на 11 июня, однако ее перенесли на две недели из-за протестов против расизма и полицейского произвола в США. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в Twitch, а желающие посмотреть его вместе с нами найдут ссылку чуть ниже в этой записи.

Кроме трейлера и новых кадров геймплея покажут еще и интервью с разработчиками об одной из главных особенностей игры — оригинальной игровой механике под названием брейнданс. Она должна обеспечить отдельный виртуальный мир внутри самой игры.

Join us tomorrow, June 25 at 6PM CEST, at https://t.co/cBU8yS6pfc for the first, 25 minute episode of #NightCityWire, where we are going to show you a brand new trailer, present fresh gameplay footage and chat with the devs in detail about one of the game features, braindance. pic.twitter.com/2RReyCMkce

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 24, 2020