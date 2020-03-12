Игра по вселенной «Ведьмака»: CD Projekt Red уже знает, чем займется после Cyberpunk 2077





Буквально на днях горячо ожидаемый многими киберпанковый экшен-RPG Cyberpunk 2077 отправился в рейтинговые агентства. То есть, технически игра полностью готова и маловероятно, что коронавирус сможет повлиять на ее релиз (17 сентября этого года). И, похоже, CD Projekt Red вот-вот приступит к разработке своего следующего потенциального хита, которым с большой вероятностью окажется — вы угадали — новая RPG AAA-класса во вселенной «Ведьмака». По крайней мере, это видится очевидным из недавних откровений президента CD Projekt Group Адама Кичиньского. Выдержку из недавней беседы топ-менеджера CD Projekt Адама Кичиньского с журналистами опубликовало польское подразделение издания Eurogamer.

Уточним, что сам Кичиньский не делал никаких прямых заявлений, но сделал намек, недвусмысленно указывающий на нового «Ведьмака». В частности, он заявил, что сейчас CD Projekt RED сосредоточена на двух основных франшизах: The Witcher и Cyberpunk. Никаких новых франшиз компания пока не планирует и все следующие проекты будут относиться либо к одной, либо к другой. Он подчеркнул, что сейчас студия полностью сконцентрирована над Cyberpunk 2077 и мультиплеерным режимом для нее. В то же время он отметил, что у студии уже есть «относительно четкая концепция» нового проекта.

Весьма маловероятно, что студия возьмется за сиквел Cyberpunk 2077 вдобавок к сюжетному дополнению и мультиплееру, которые уже разрабатываются. То есть, с большой долей уверенности, этим таинственным проектом является новая игра по «Ведьмаку». В том, что выход нового «Ведьмака» лишь вопрос времени мало кто сомневался и до этого. К тому же, как мы отмечали ранее, после успеха телевизионной адаптации Netflix, которая всколыхнула интерес к играм серии, у разработчиков есть хороший стимул ускориться.

Можно с уверенностью сказать, что новый «Ведьмак» точно не будет четвертой частью серии — ранее CD Projekt неоднократно и недвусмысленно на это намекала. Так что пока о сюжете остается лишь гадать. Известно, что проектом будет заниматься небольшая команда внутри CDPR, а разработка займет около четырех-пяти лет. То есть, релиз безымянного «Ведьмак» планируется на 2024 год. В то же время две большие команды будут заниматься Cyberpunk 2077: одна — дополнениями и поддержкой, другая — мультиплеером).

Говоря о Cyberpunk 2077, по предзаказам новый проект CD Projekt Group уже обошел культового третьего «Ведьмака» и, вероятно, это как раз тот редкий случай, когда коронавирус не сможет навредить успеху игры. С другой стороны, тьфу три раза, чтобы не сглазить.

Источник: Eurogamer