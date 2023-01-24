CD Projekt Red запускает RED Playtesting — программу тестирования своих будущих игр на волонтерской основе

CD Projekt Red пригласила все желающих принять участие в тестировании игр. Для этого нужно зарегистрироваться в программе через аккаунт GOG и приехать в офисы CDPR в Варшаве, Бостоне или Ванкувере. Компания оговаривает, что эта деятельность не будет оплачиваться, как и транспортные расходы. Также речь не идет прямо о каких-либо других формах поощрения (мерч, бесплатные копии игр и т.д.).

Любой, кто достиг 16 лет и имеет учетную запись на платформе GOG, могут зарегистрироваться в программе RED Playtesting. Среди требований также есть знание английского языка и подписание соглашения о неразглашении (NDA).

Подобное предложение вызвало бурю возмущения. Игроков возмутил тот факт, что одна из крупнейших компаний предлагает бесплатно потратить бесплатно время, приехать в офис и фактически выполнить полезную для нее работу, результаты которой помогут CD Projekt получить прибыль:

«Если бы это был еще доступ к альфа- или закрытым бета-тестам, как это делают другие производители, то вы получаете конкретную сборку домой, но они тут еще хотят, чтобы к ним бесплатно приходили тестировщики, ловящие наивных, которые думают, что поиграют в новую игру до премьеры. Они, вероятно, получат тестовую сборку с некоторыми специфическими функциями, которые заинтересуют CDPR, и это все, что они увидят.»

С другой стороны, ряд комментаторов отмечает, что речь не идет о выполнении работы тестировщика – пользователь просто получает билд игры, играет и делится впечатлениями:

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«Нигде в их материалах я не нашел информации об ИСПЫТАНИЯХ или [о том, чтобы] быть тестировщиком. Игровое тестирование не является строго тестированием. Вы получаете билд для игры и на его основе собирается обратная связь, вот и все. Я не защищаю CDP, но это крутая инициатива, направленная на очень молодых людей, чтобы посмотреть, как она выглядит. Они, вероятно, получат подарки от студии, не волнуйтесь. Пожалуйста, начните узнавать, что такое тестирование игр и что такое профессия тестировщика. Это не игры :)»

Также в комментариях отмечают, что подобная практика является обычной в крупных игровых компаниях. Комментатор резонно утверждает, что игроки, фактически, занимаются тем же самым в любой игре, которая предлагает ранний доступ:

«Вы не поднимаете такой шум, когда платите за игры по предварительному заказу, чтобы играть до их выпуска, а также различные альфа- и бета-версии. Многие компании проводят такие сессии, и многие компании ничего не дают взамен.

Иногда у них есть список того, что они дают, а иногда нет, и они все равно дают. Ниже приведен список компаний, которые дают, а что нет, основанный на моем опыте и опыте моих коллег: — Konami: 0, ничего.

— EA: Подарки, мерч, гаджеты, 4-5 игр, а также часто игра, которую вы тестировали.

— Ubisoft: бесплатные игры/ваучеры/деньги.

— Activision: ваучеры. (+ подарки)

— WB Games: ваучеры. (+ подарки)

— Square Enix: ваучеры. (+ подарки)

— Bethesda: Сумка с вещами (одежда, гаджеты и т. д.)

— Bungie: 50 долларов в час в качестве подарочной карты.

— Deep Silver: наличные (+подарки)»

В ответ на бурную реакцию пользователей CD Projekt Red выпустила пояснение (впрочем, довольно короткое и расплывчатое) о том, чего именно может коснуться тестирование и как для компании важен пользовательский опыт:

«Плейтесты, то есть тестирование видеоигр с нашими игроками, для нас очень важный элемент производственного процесса. Поэтому мы рады расширить свою деятельность в этой сфере. В рамках программы RED Playtesting мы организуем встречи, во время которых наблюдаем за пользовательским опытом. Мы представляем и делаем доступными для тестирования элементы наших игр и сервисов на разных стадиях производства, но не только – это может относиться и к другим ресурсам (например, проектам рекламных материалов и т.д.). Во время игровых тестов мы можем, например, спросить о впечатлениях и мнениях относительно баланса или боевой механики, различных аспектов сюжета или диалогов, построения мира или даже размера значков в интерфейсе. Все это для создания еще более качественных продуктов, основанных на мнениях и комментариях людей, участвующих в игровых тестах, и отвечающих ожиданиям игроков по всему миру. Информация, которую наша исследовательская группа получает в ходе игрового тестирования, помогает в процессе создания современных, высококачественных и инновационных игр».

У автора этой новости был краткий опыт подобного пользовательского тестирования малоизвестной онлайн-игры от малоизвестной компании. Это была оплачиваемая работа, которую я нашел среди других вакансий. И для ее выполнения не нужно было физически присутствовать в офисе. Так что предложения компаний, эксплуатирующих любовь игроков к бренду, чувство причастности и любопытство для выполнения бесплатной работы, вызывают сожаление. Хотя, без сомнения, многие скажут: «А почему бы нет?»

Источник: GRYOnline