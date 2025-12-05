CEO Logitech намекнула на бесполезность гаджетов с ИИ: “Это решение, которое ищет проблему”

Logitech приостановила подорожание продукции и охлажденно относится к моде на отдельные устройства с AI. Компания и в дальнейшем будет внедрять искусственный интеллект в свои продукты, однако не видит смысла создавать специализированные AI-гаджеты, которые, по мнению руководства, пока не имеют четкой потребности на рынке.

Гендиректор Ханнеке Фабер напомнила, что Logitech одной из первых повысила цены после введения пошлин в США, но теперь новых повышений не будет. Результат был заметен в финансовых показателях: выручка росла шесть из семи последних кварталов, а прибыль превысила ожидания аналитиков.

«Это было решение вынужденное и стратегическое. Мы сделали это быстро: лучше сорвать пластырь сразу, чем тянуть, как некоторые конкуренты. Диверсификация производства между Китаем и еще пятью странами помогла стабилизировать цепи поставок», — сказала Фабер.

Фабер руководит компанией уже два года — она пришла в момент резкого падения спроса, когда после пандемии люди возвращались в офисы и продажи аксессуаров сократились. Сегодня ситуация другая: почти все 13 продуктовых категорий вернулись к доковидным объемам, а китайский рынок — второй по важности после США — демонстрирует более 20% прироста три квартала подряд. По словам Фабер, изменения стали возможными после запуска локальной команды, которая адаптирует продукты под вкусы потребителей региона. Если ты не можешь конкурировать в Китае — ты обречен, считает она.

Несмотря на общий бум вокруг искусственного интеллекта, Logitech не видит смысла в выпуска специальных «AI-устройств». Вместо этого компания выбирает путь практической интеграции AI в уже знакомые продукты — камеры, автоматически кадрирующие говорящего, или мыши серии MX с кнопкой вызова ChatGPT или Copilot.

«Предыдущие попытки стартапов с девайсами вроде Humane AI Pin или Rabbit R1 завершились критикой и слабыми продажами. То, что сейчас на рынке AI, часто выглядит как решение в поисках проблемы, которой не существует», — заметила Фабер.

Ежегодно Logitech представляет 35-40 новинок и держит высокий темп разработки, вкладывая около 6% выручки в R&D — один из крупнейших показателей в отрасли. Вместе с тем в компании не боятся экспериментировать, даже если отдельные идеи не нравятся пользователям. После критики концепции «вечной мыши», которая могла бы обновляться роками, Logitech объяснила, что не планирует вводить подписки, а ищет способы сделать устройства более долговечными и более экологичными. Logitech сохраняет курс на осторожные инновации, делая ставку не на хайповые форм-факторы, а на функции, которые пользователь реально ощутит в повседневной работе.

Источник: Bloomberg