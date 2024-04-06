Часы Samsung Galaxy Watch FE «засветились» в базе данных IMEI — будут доступны во всем мире

Samsung планирует выпуск умных часов под условным названием Galaxy Watch FE. Согласно номерам моделей, замеченных в базе данных IMEI Android Headlines, Samsung планирует выпустить Galaxy Watch FE во всем мире. О смарт-часах известно немного, кроме номера модели SM-R866. Считается, что это может быть обновление Galaxy Watch 4, о котором упоминалось несколько месяцев назад.

Модель Samsung Galaxy Watch FE будет официально доступна на глобальном, американском и корейском рынках. Номера моделей новых смарт-часов: SM-R866F, SM-R866U, SM-R866N. Буквы F, U и N в конце номеров моделей обозначают соответственно глобальный рынок, США и Корею. Кроме того, Galaxy Watch 4 имеет номер модели SM-R860F. Схожесть номеров моделей подтверждает, что будет выпущена новая версия Galaxy Watch 4.

Ожидается, что Galaxy Watch FE будет похож на Galaxy Watch 4 с точки зрения дизайна и функциональности. Умные часы, скорее всего, будут иметь круглый дизайн и вращающийся безель, и, вероятно, будут использовать операционную систему Google Wear OS.

Ожидается, что Galaxy Watch FE будет иметь более доступную стоимость. Пользователи с более ограниченным бюджетом также будут иметь доступ к смарт-часам Samsung с новейшими технологиями. FE в конце названия означает Fan Edition. Им могут заинтересоваться те покупатели, которых огорчала цена основной линейки Galaxy Watch.