Чатбот, который подался на выборы в Великобритании, оказался реальным человеком

Марк Мэтлок, кандидат на британские выборы от правой партии Reform UK, уточнил, что он реальный человек, а не бот с искусственным интеллектом, как некоторые подозревали.

Возможно, виноватой была слишком гладкая кожа на изображениях с предвыборной кампании или тот факт, что Мэтлок, пропустил такое важное событие, как подсчет голосов, — но в начале этой недели в ветке в X Twitter стали сомневаться, существует ли Мэтлок вообще. «Мы можем быть на пороге огромного скандала», — говорится в заметке.

We might be on the verge of a HUGE SCANDAL. Suspicions have been raised that Reform have fielded election candidates that aren’t real people. Is there any evidence that Mark Matlock (candidate for Clapham & Brixton Hill) actually exists? He looks AI generated. pic.twitter.com/0wJcR4HZXG

— Dr Bella (@Dr_BellaR) July 8, 2024