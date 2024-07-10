Чатбот, который подался на выборы в Великобритании, оказался реальным человеком

Марк Мэтлок, кандидат на британские выборы от правой партии Reform UK, уточнил, что он реальный человек, а не бот с искусственным интеллектом, как некоторые подозревали.

Возможно, виноватой была слишком гладкая кожа на изображениях с предвыборной кампании или тот факт, что Мэтлок, пропустил такое важное событие, как подсчет голосов, — но в начале этой недели в ветке в X Twitter стали сомневаться, существует ли Мэтлок вообще. «Мы можем быть на пороге огромного скандала», — говорится в заметке.

We might be on the verge of a HUGE SCANDAL. Suspicions have been raised that Reform have fielded election candidates that aren’t real people. Is there any evidence that Mark Matlock (candidate for Clapham & Brixton Hill) actually exists? He looks AI generated. pic.twitter.com/0wJcR4HZXG — Dr Bella (@Dr_BellaR) July 8, 2024

Такую возможность нельзя было сразу исключать. Во время этих выборов руководитель компании искусственного интеллекта использовал ИИ-персону, чтобы баллотироваться в парламент Великобритании. Он с треском проиграл, набрав всего 179 голосов.

Мэтлок, однако, является кандидатом-человеком, который, как оказалось, был очень болен во время выборов.

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«Я заболел пневмонией за три дня до ночи выборов, я занимался спортом, принимал витамины, чтобы я мог присутствовать, но это было просто невозможно. В ночь выборов я даже не мог стоять», — сказал он The Independent.

Мэтлок предоставил изданию оригинальное фото, использование которого привлекло внимание. Он говорит, что фон был удален, а цвет его галстука изменен. На фото действительно присутствует тот самый резиновый, удивительный вид, который начали ассоциировать с искусственным интеллектом.

Как отмечает The Guardian, некоторые кандидаты от Reform UK почти не рассказывали о себе в интернете, что, вероятно, усилило спекуляции относительно Мэтлока. Итак, если кто-то планирует баллотироваться на выборах в ближайшее время, следует активнее встречаться с избирателями, участвовать в необходимых процедурах и не слишком увлекаться редактированием фото.

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Источник: The Independent

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