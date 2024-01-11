Новости Технологии 11.01.2024 в 12:35 comment views icon

ChatGPT «слег» — на фоне запуска GPT Store от OpenAI

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Downdetector фиксировал сообщения о сбоях ChatGPT с 5 до 11 часов 11 января — сразу после того, как появились новости о запуске GPT Store.

ChatGPT «зліг‎» — на тлі запуску GPT Store від OpenAI

Сайт сначала долго не загружался, а впоследствии выдавал сообщение об ошибке — Internal Server Error.

Пользователи также сообщали, что когда ChatGPT загружался, история чата отсутствовала.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Senior Software Developer (Full stack) Priotix

HR менеджер Валій, Київ

Ray Engineer - Machine Learning Private Entrepreneur, Віддалено, з/п 7000

На странице поддержки OpenAI заявили об «ухудшении качества обслуживания» в ChatGPT, но сейчас утверждают, что «инцидент решен» — пока без объяснения причин, но, вероятно, дело в большом внимании к GPT Store, который доступен с домашней страницы подписчиков ChatGPT.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Фермери можуть продавати врожай за кордон онлайн. Які процеси спрощує агромаркетплейс «Гленділ»
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу
Великий об’єм, дві двері та маса функцій. Що таке холодильники Side-by-Side і кому вони підійдуть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить