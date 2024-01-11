ChatGPT «слег» — на фоне запуска GPT Store от OpenAI

Downdetector фиксировал сообщения о сбоях ChatGPT с 5 до 11 часов 11 января — сразу после того, как появились новости о запуске GPT Store.

Сайт сначала долго не загружался, а впоследствии выдавал сообщение об ошибке — Internal Server Error.

It is back online for like an hour, and down again now 😒 error on the web and forever loading on the mobile#ChatGPT #OpenAI #down #servererror pic.twitter.com/s2A8uAaF95 — Brighter Side of Life (@BrightSidePulse) January 11, 2024

Пользователи также сообщали, что когда ChatGPT загружался, история чата отсутствовала.

На странице поддержки OpenAI заявили об «ухудшении качества обслуживания» в ChatGPT, но сейчас утверждают, что «инцидент решен» — пока без объяснения причин, но, вероятно, дело в большом внимании к GPT Store, который доступен с домашней страницы подписчиков ChatGPT.

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