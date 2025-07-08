ChatGPT тестирует функцию «Учимся вместе» — теперь на запросы отвечаете вы, а не чатбот

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Некоторые пользователи ChatGPT заметили новую функцию в списке инструментов под названием «Учимся вместе» (англ. Study Together). Хотя OpenAI пока официально не объявляла о запуске.

Функция уже появилась в некоторых учетных записях ChatGPT Plus в виде экспериментального режима. Судя по описанию и поведению инструмента, его цель — сделать ChatGPT активным участником учебного процесса.

В режиме «Учимся вместе» бот не просто отвечает на вопросы, а сам задает их, подталкивая пользователя к размышлениям, практике и взаимодействию. В некоторых случаях он предлагает тесты или упражнения, адаптированные под уровень пользователя. Возможно в будущем функция сможет поддерживать групповой режим, где несколько человек одновременно взаимодействуют с ботом, например, различные курсы.

Этот подход похож на стратегию Google с LearnLM — обе компании стремятся сделать ИИ полноценным образовательным инструментом. Но пока что функция доступна лишь ограниченному числу пользователей, преимущественно подписчикам ChatGPT Plus. У некоторых она появляется на панели, но пока недоступна к использованию. Сейчас OpenAI по крайней мере проводит A/B-тестирование — медленный запуск для проверки реакции и сценариев использования.

Появление «Учимся вместе» может стать ответом на критику, что ChatGPT используют для списывания или избегания выполнения задач. Другими словами компания может начать списывать все на то, что пользователи имеют права выбора: учиться или списывать.

Кроме того, хотя учебный план от ИИ-бота точно станет более полезным, но сразу возникает вопрос: что будет с репетиторами? По крайней мере можно утверждать, что огромное количество пользователей все равно захотят получить быстрый ответ вместо реального обучения и понимания. Хотя параллельно другие борются с сервисами ИИ, чтобы не попасть в проблемы из-за чат-ботов.

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Сейчас OpenAI не предоставила никаких подробностей о цене, дате запуска или требованиях к доступу. Хотя сам факт тестирования такой функции свидетельствует о планах компании в образовательном направлении. Учитывая, что OpenAI навсегда сохранит ваши чаты с ChatGPT — лучше думать, какие запросы оставлять для плана обучения.

Источник: TechCrunch

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.