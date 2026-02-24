banner
Почти $13 млн в деле "Энергоатома" отмыли через криптовалюту: экс-министр получил подозрение

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

$112 млн готівкою і майже $13 млн через криптовалюту: деталі схеми ексміністра

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру энергетики и юстиции Герману Галущенко по делу «Мидас». Следствие считает, что через многоуровневую финансовую конструкцию с применением криптовалют, было легализовано не менее $12,9 млн.


Герман Галущенко, который в 2021-2025 годах возглавлял Министерство энергетики, а в 2025 году — Министерство юстиции Украины, в материалах следствия он фигурирует под кодовым именем «Сигизмунд». Общий объем наличных поступлений от схемы за 2021-2025 годы оценивается в более $112 млн. По версии НАБУ, в основе механизма были системные «откаты» от контрагентов государственного «Энергоатома».

Подрядчики получали вознаграждение в размере от 10% до 15% от сумм государственных контрактов «Энергоатома» только после неформальных платежей в рамках модели, известной как «шлагбаум». Деньги аккумулировались наличными, часть из них передавали через доверенное лицо под кодовым именем «Рокет». Учет велся в «черной» бухгалтерии (кодовое название «Комплекс»), где фиксировались суммы полученных «комиссионных» и дальнейшее распределение средств.

«Контрагенты государственного «Энергоатома» должны были платить откаты, чтобы с ними рассчитались по выполненным контрактам. Эта схема получила название «шлагбаум», а экс-министр был в ней ключевым элементом», — говорится в документах НАБУ.

Ключевым элементом дальнейшей легализации стали операции с цифровыми активами: для маскировки происхождения средств использовали криптовалюту, вероятно стейблкоин USDT. Такой инструмент позволяет быстро перемещать крупные суммы между юрисдикциями без классических банковских процедур и конвертировать их в фиат через обменные сервисы или внебиржевые сделки. В материалах говорится о сочетании криптопереводов с последующим «инвестированием» в фонд, созданный за рубежом.


Фонд зарегистрировали в феврале 2021 года на острове Ангилья. Его декларируемая цель — привлечение около $100 млн инвестиций. Руководителем стал иностранный гражданин, который, по данным следствия, специализировался на финансовом посредничестве с признаками отмывания доходов. К структуре подключили две компании на Маршалловых Островах, интегрированные в траст в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили членов семьи подозреваемого. Через покупку акций фонд получал средства, в том числе и те, что прошли через криптовалютные транзакции.

$112 млн готівкою і майже $13 млн через криптовалюту: деталі схеми ексміністра
Фото: НАБУ

Деньги поступали на счета в трех швейцарских банках. По состоянию на установленные эпизоды, более $7,4 млн было перечислено на счета фонда, еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными или направили непосредственно семье в Швейцарии. Часть потратили на обучение детей в престижных заведениях, другие средства разместили на депозитах, которые приносили дополнительный доход.

16 февраля 2026 года экс-чиновнику объявили подозрение в участии в преступной организации и легализации доходов. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога 200 млн грн. В ночь на 15 февраля его задержали при попытке пересечения границы. Следствие продолжается, правоохранители заявляют о дальнейшем анализе движения средств, в том числе операций с цифровыми активами.

Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП

Источник: НАБУ

  • антикорр

