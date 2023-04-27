«Черное зеркало‎» возвращается на Netflix с 6-м сезоном уже в июне 2023 года — в тизере показали Аарона Пола в космосе

Новый сезон научно-фантастической антологии Netflix выйдет гораздо раньше, чем ожидалось, а среди актерского состава дебютирует звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол.

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Тизер 6-го сезона сериала «Черное зеркало» показывает более жесткие кадры, чем были в предыдущих частях, однако главный мотив остается неизменным – это антиутопия о влиянии информационных технологий на жизнь человека. В предыдущих сезонах каждый эпизод был отдельной историей, однако на этот раз сценарист Чарли Брукер намекает, что сериал следует новой модели и станет еще более «непредсказуемым, неклассифицированным и неожиданным».

«Я всегда считал, что «Черное зеркало» должно содержать истории, которые полностью отличаются друг от друга и продолжают удивлять людей (и меня самого), иначе в чем смысл?», — сказал Брукер.

На этот раз шоу может похвастаться мощными актерскими талантами, где к Аарону Полу присоединятся Сальма Хайек, Кейт Мара, Бен Барнс, Анджана Васан, Энни Мерфи, Оден Торнтон, Клара Ругаард, Дэниел Портман, Дэнни Рамирез, Химеш Патель, Джон Ханна, Джош Хартнетт, Майкл Сэра, Моника Долан, Миха’ла Герролд, Паапа Эссьеду, Роб Делейни, Рори Калкин, Сэмюэл Бленкин, Зази Битц.

Среди исполнительных продюсеров – сам Брукер, Аннабель Джонс, Джессика Роуд, а также шоураннер «Мисс Марвел» Биша К. Али.

Сериал «Черное зеркало» с первыми двумя сезонами стартовал на британском вещателе Channel 4 в 2011 году и стал широко известен за пределами Великобритании после того, как его выкупил Netflix. 5-й сезон вышел на стриминге в июне 2019 года, а в мае 2022-го Variety объявил, что «Черное зеркало» возвращается с новой частью, ссылаясь на собственные источники, которые отмечали, что новый сезон еще более кинематографический по масштабу, поскольку каждая часть рассматривается как отдельный фильм

Шестой сезон дебютирует на Netflix уже в июне 2023 года.