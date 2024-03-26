Новости Технологии 26.03.2024 в 12:21 comment views icon

«Черные» Starlink — терминалы массово продаются нелегально по всему миру [расследование Bloomberg]

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Черные» Starlink — терминалы массово продаются нелегально по всему миру [расследование Bloomberg]

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Starlink рекламирует свой высокоскоростной интернет, как такой что «доступен почти в любой точке Земли», однако на практике его распространение официально завершается на территориях, где компания еще не получила разрешения на работу, или странах, где действуют репрессивные режимы. В то же время расследование Bloomberg выявило многочисленные примеры использования услуги спутникового интернета Илона Маска в «запрещенных» местах по всему миру.

Терминалы завозятся контрабандой и торгуются на черных рынках, что ставит под сомнение способность SpaceX контролировать их распространение. В 2023 году сообщалось, что Starlink на фронте каким-то образом уже начали использовать россияне — прямую или косвенную продажу терминалов оккупантам тогда категорически отрицал Илон Маск.

Согласно отчету издания, Starlink активно используется в Йемене, который переживает десятилетнюю гражданскую войну, а также в Судане, где обычный интернет не работает уже в течение нескольких месяцев. Между тем правительственные решения против незаконных терминалов в Казахстане в этом году почти не повлияли на их использование, а лишь повысили цены на черном рынке.

Комплекты Starlink также продаются в Венесуэле, где физические и юридические лица подпадают под санкции США в течение почти десяти лет, во время авторитарного правления президента Николаса Мадуро. Карта зон покрытия на веб-сайте Starlink отображает южноамериканскую страну затемненной, однако реклама в соцсетях предлагает пакетные предложения для оборудования Starlink как широкодоступные.

В Южной Африке, где родился Маск, правительство еще не одобрило заявку Starlink на работу, однако торговля терминалами процветает. В группах Facebook представлены поставщики, которые предлагают купить и активировать наборы в одной из 8 африканских стран, где Starlink легален, а затем доставить их через границу (то же самое происходит в Йемене, где комплекты покупаются в таких странах, как Сингапур или Малайзия, а затем активируются в роуминге). В Венесуэле клиенты обходят запрет, оплачивая глобальный тариф обслуживания с помощью международной кредитной карты.

По словам бывшего чиновника США, администрация президента Джо Байдена может усилить экспортный контроль, который применяется к Starlink, чтобы уберечь их от рук американских противников.

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