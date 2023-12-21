Минцифры получили еще 5 тыс. Starlink от Польши — всего в Украине работает около 47 тыс. терминалов

Новые терминалы Starlink помогут вернуть связь в деоккупированные регионы, обеспечивать работу школ, медицинских учреждений и энергетической сферы.

Минцифры сообщило, что правительство Польши передало Украине еще 5 тысяч Starlink — страна за время полномасштабного вторжения передала более 19,5 тысячи терминалов, часть из которых направили в «Пункти незламності»

В целом благодаря поддержке партнеров в Украине сейчас работает около 47 тысяч терминалов Starlink.

С прошлого года Starlink находится в центре внимания потому, что обеспечивает Украину спутниковой связью — важной в условиях противостояния российской военной агрессии. В то же время, Илон Маск ранее неоднократно заявлял, что его технология должна использоваться только для мирных целей, и даже игнорировал заявку Украины на активацию интернета возле Крыма, чем сорвал потенциальную атаку на российский флот.

В октябре 2022 года Маск пожаловался в Twitter на то, что Starlink теряет около $20 миллионов в месяц, чтобы поддерживать свои услуги, и угрожал прекратить предоставление бесплатных услуг в охваченной войной Украине. В июне Минобороны США объявило, что достигло договоренности со SpaceX, однако условий соглашения так и не раскрыли.

Недавно SpaceX заключила первое соглашение по запуску спутниковой сети Starshield, которую правительство США сможет использовать в собственных целях.