Четверо друзей, старый дом и проклятая настолка — Ludogram представила хоррор Invokyr

Французская Ludogram анонсировала Invokyr — кооперативный хоррор с проклятой настолкой, которая заставляет подставлять друзей. Почти как в жизни, правда?

По сюжету, игроки оказываются в заброшенном доме, где находят настольную игру из 1970-х годов. Конечно они решили сыграть в нее, но вместо развлечений получили риски умереть и монстров. Развитие истории происходит с каждым броском кубика. Он активирует непредсказуемые события: ловушки, искажение пространства, появление существ или другие смертоносные эффекты.

Но кубики не будут с вами постоянно — они одноразовые, поэтому игрокам придется постоянно искать новые, разбросанные по дому. Надеюсь за них можно будет драться с друзьями. Одна из главных механик — быть хорошим другом или крысой не очень. Пользователи могут сотрудничать для выживания, но никто не запрещает подставлять других, чтобы повысить собственные шансы на выживание.

Вместе с тем сюжет и окружающая среда меняются каждый раз — биомы включают джунгли, ледяную гору, гигантскую детскую комнату и другие вариации. Ludogram обещает глубокую реиграбельность, где каждый проход раскрывает новые секреты, награды и другие тайны, которые связывают пользователей с этим местом.

Invokyr создана в жанре психологического хоррора с атмосферой паранойи, постоянной опасности и проблемами с доверием. Она поддерживает кооператив до 4-х пользователей. Тайтл уже можно добавить в список желаемого в Steam. На данный момент нет даты релиза или информации о раннем доступе.

Отметим, что в последнее время анонсировали немало хорроров. Например, после лет молчания научно-фантастический survival horror, вдохновленный Alien: Isolation снова вышел на связь. Также инди-разработчики представили survival horror в стиле VHS-записей 80-90-х годов, первый эпизод которого разворачивается в японской школе. Вместе с тем Авторы хитовой Palworld анонсировали пароноидальну Dead Take, к которой присоединились актеры Baldur’s Gate 3 и Final Fantasy 7.

Источник: Steam