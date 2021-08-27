Число активных Apple Watch в мире превысило 100 миллионов

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Умные часы Apple Watch остаются самыми популярными на рынке, и во втором квартале носимый гаджет покорил значимый рубеж — общее число активных по всему миру устройств превысило 100 миллионов. Об этом свидетельствует свежий отчет Counterpoint Research.

Apple Watch, к слову, крупнейший продукт за 10 лет руководства Тима Кука наряду с AirPods. И хотя точных данных о продажах Apple Watch и AirPods производитель не раскрывает, общеизвестно, что именно эти два продукта приносят львиную часть выручки направления Wearables, Home, and Accessories. В минувшем квартале оборот этой категории составил $8,775 млрд — 10,8% от общей выручки компании.

Не исключено, что рубеж в 100 миллионов активных Apple Watch был пройден раньше — аналитик Нил Сибарт в феврале заявил, что, по его оценкам, это случилось еще в декабре 2020 года.

Можно вспомнить, что в январе Apple сообщала об 1 миллиарде активных iPhone и 1,65 миллиарда всех активных устройств.

Во втором квартале 2021 года рынок умных часов вырос на 27%, а Apple остается его бесспорным лидером. Доля Apple за год сократилась с 30% до 28%, но она по-прежнему сильно опережает конкурентов — Huawei, Samsung и Garmin. Основным рынком по-прежнему остаются США — на них приходится 50% активной установленной базы Apple.

Во втором квартале 2021 года чаще всего покупали новейшие Apple Watch Series 6, а второе место за доступными Apple Watch SE. В тройку лидеров продаж вошли Samsung Galaxy Watch Active 2. Следом идут Apple Watch Series 3 и Imoo Z6-4G — четвертое и пятое место соответственно.

В следующем месяце вместе с линейкой iPhone 13 ожидается выход Apple Watch Series 7 с более плоским дизайном, обновленной начинкой и в двух новых размерах — 41 мм и 45 мм.