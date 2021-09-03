Число подписчиков YouTube Premium и YouTube Music превысило 50 миллионов

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Google отметила значимое достижение YouTube Premium и YouTube Music (музыкальный сервис является частью премиальной подписки): число платных подписчиков превысило 50 миллионов — с декабря 2020 года показатель увеличился на 30 миллионов. И это явно указывает на то, что все больше людей отказываются от бесплатных планов YouTube и YouTube Music с рекламой в пользу платной подписки, несмотря обилие конкурирующих сервисов.

В феврале 2020 года Google сообщала о 20 млн платных подписок YouTube Music и Premium.

Google не раскрывает подробную статистику по платным подпискам YouTube, поэтому неясно, какая часть из этих 50 миллионов подписана на YouTube Music или Premium, и сколько пользователей пользуются бесплатной пробной версией. Но в официальном блоге компания делает акцент на музыке и называет YouTube «самым быстрорастущим музыкальным сервисом по подписке».

Если сравнить обнародованные показатели Google с другими популярными конкурирующими стриминговыми платформами: у лидера Spotify порядка 165 миллионов платных подписчиков, а у Apple Music, если верить оценке Financial Times, — 78 миллионов подписчиков (Apple делилась статистикой по музыкальному сервису в последний раз в июне 2019 и тогда было 60 миллионов).

Google никак не прокомментировала резкий рост количества подписок YouTube, но можно вспомнить, что в конце 2020 года был закрыт Google Play Music. Сколько конкретно в итоге перешло с Google Play Music на YouTube Music, можно только гадать, поскольку точных цифр никто не публиковал.

Остается вспомнить, что по итогам минувшего квартала рекламная выручка YouTube выросла более чем вдвое (с $3,812 млрд до $7,002 млрд), и в прошлом месяце YouTube запустил экспериментальную подписку Premium Lite за 6,99 евро в месяц — с отключенной рекламой, но без офлайн-режима и других премиум-функций.

В то же время Минцифра буквально на днях предложила Google убрать российский контент из рекомендаций украинских YouTube Premium и YouTube Music.