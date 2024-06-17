Chrome на Android теперь может читать веб-страницы вслух

Google начинает разворачивать новую функцию в мобильном браузере Chrome на Android под названием Listen to this page. Как понятно из названия, она может читать вслух веб-страницу, открытую в браузере.

Эта функция имеет элементы управления воспроизведением, подобными тем, которые можно найти в проигрывателях музыки или подкастов. Благодаря этому можно делать паузы, изменять скорость чтения, прокручивать вперед или пропускать вперед или назад по 10 секунд за раз.

Также предусмотрена возможность изменить голос, который используется для озвучивания текста, а также язык. Функция Listen to this page пока поддерживает несколько языков, в частности арабский, бенгальский, китайский, английский, французский, немецкий, хинди, индонезийский, японский, португальский, русский и испанский.

Раньше можно было попросить Google Assistant прочитать веб-страницу вслух и даже попутно переводить на другие языки. Но для этого приходилось переходить из Chrome в приложение Google. Новая функция оставляет пользователя в браузере.

Чтобы воспользоваться новой функцией, следует открыть страницу с большим количеством текста, а затем коснуться меню с тремя точками и выбрать пункт Listen to this page, который должно появиться под опцией Translate. Сейчас она доступна еще не всем пользователям, ее развертывание продолжается. По информации 9to5Google, она уже доступна в версии 125 браузера Chrome для Android. Google также тестировала эту функцию в настольной версии Chrome.

Источник: The Verge

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