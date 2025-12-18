Складной Apple iPhone Fold получит странную форму — рендер и чертежи

Будущее складное устройство Apple, предварительно известное как iPhone Fold, ощутимо отличается будет отличаться от конкурентов дизайном. Но он все же несколько напоминает серию iPhone 17 Pro.

Неожиданность кроется в пропорциях нового iPhone. Сайт iphone-ticker опубликовал чертежи и рендер iPhone Fold, на которых показано устройство с размерами 83,8 мм x 120,6 мм x 9,6 мм. В полностью разложенном виде диагональ экрана составляет 139,4 мм. В сложенном состоянии сбоку на 1,8 мм выступает шарнир.

Если разместить два обычных iPhone рядом, они примерно образуют квадрат. Однако развернутый iPhone Fold образует явно вытянутый прямоугольник в пропорциях, близких к планшетам. В полностью разложенном виде пользователь получает 7,76-дюймовый экран — немного меньше, чем 8,3-дюймовый экран iPad mini.

В сложенном виде толщина iPhone Fold составляет 9,6 мм, а в разложенном уменьшается до 4,8 мм (без учета выступа камеры). Для сравнения, iPhone Air имеет толщину 5,64 мм, поэтому Apple существенно должна уменьшить некоторые компоненты.

Кроме того, как ранее сообщило издание The Information, iPhone Fold будет оснащен 7,7″ внутренним дисплеем и 5,3″ внешним, что соответствует размерам на чертежах. Издание также отметило, что дисплеи устройства представляют собой «сложный» комплекс «специального стекла и материалов» от компаний Corning и SCHOTT.

Wccftech также приводит ожидаемые характеристики Apple iPhone Fold, известные из предыдущих утечек. Он получит экран без вкладок, испарительную камеру охлаждения, разрешение внутреннего экрана 2713 x 1920, Touch ID вместо Face ID, процессор A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, модем Apple C2 5G, аккумулятор на 5400-5800 мАч, по 48 МП в двух объективах основной камеры и еще одну камеру на 24 МП. Источники сообщают о запуск во второй половине 2026 года, только с eSIM и по цене $2399-2499.