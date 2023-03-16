В Украине стартовали предзаказы на желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus — доплачивать за новый цвет не придется

16 марта в Украине открылись предзаказы iPhone 14 и iPhone 14 Plus в ярко-желтом цвете, который Apple добавила на прошлой неделе в рамках легкого весеннего обновления ассортимента. Так что можно узнать точную дату старта продаж и гривневые цены.

Желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus появились одновременно в каталогах многих украинских ритейлеров, официально продающих смартфоны Apple. Среди них – Comfy, MOYO, Rozetka и другие. Их свободные продажи стартуют в Украине через неделю — при условии, что все не раскупят на этапе предзаказов: одни магазины указывают 17 марта как дату начала продаж, другие: 24-е — 26-е. Глобальные продажи желтых iPhone 14 и iPhone 14 Plus начались 14 марта — цены для США составляют от $799 и $899 соответственно.

За желтый цвет доплачивать не придется – цена отвечает такая же, как у версий других цветов. Кстати, цены заметно снизились по сравнению со стартовыми в сентябре 2022-го.

Актуальные цены iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Теперь палитра iPhone 14 и 14 Plus имеет шесть цветов: черный, красный, белый, синий, пурпурный и желтый. Остается вспомнить, что желтый цвет для своих смартфонов Apple не предлагала со времен Phone Xr (2018) и iPhone 11 (2019). В то же время Pro-версии на этот раз обновления цветовой гаммы не получили.