Чутки: Китайський таксі-сервіс DiDi збирається вийти на ринок України вже в поточному році





Український ресурс AIN.UA повідомив, що китайський агрегатор таксі Didi готується до запуску в Україні, який повинен відбутися в 2021 році.

За даними порталу, ще з 2020 року DiDi почав збирати команду для запуску сервісу в Україні. На даний момент точних термінів немає, але DiDi планує запуститися в Україні вже в поточному році.

Якщо це відбудеться, то для України DiDi стане четвертим великим сервісом після Uklon, Uber (DiDi має частку в цій компанії) і Bolt. Наразі невідомо, чи буде DiDi заходити в нашу країну тільки з таксі, або підключить і інші сервіси, на зразок прокату велосипедів.

Прихід гравця рівня DiDi в черговий раз сильно вплине на український ринок агрегаторів таксі, особливо на водіїв. В умовах обмеженої кількісті водіїв запуск сервісу створить додатковий попит, за що ті отримають бонуси.

Зазначимо, що DiDi — це крупний китайський агрегатор таксі, яким користуються понад 450 млн пасажирів та кілька мільйонів водіїв. З моменту заснування в 2012 році компанія зібрала інвестицій більше як на $21 млрд, за останніми доступними даними її оцінка перевищує $56 млрд. DiDi працює через партнерства і інвестиції в схожі проекти (99, Grab, Gareem) по всьому світу. У 2020 році DiDi запустилася в РФ і далі планує вихід в країни Центрально-Східної Європи.

Джерело: AIN.UA