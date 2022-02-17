Cooler Master представила доступные игровые мониторы с подсветкой mini LED и технологией квантовых точек — от $699

Компания Cooler Master представила самые дешевые на рынке игровые IPS mini LED–мониторы с технологией квантовых точек Квантовые точки — это кристаллы, которые светятся при воздействии на них тока или света. от компании AU Optronics. К примеру, Asus ProArt PA27UCX-K с мини-светодиодной подсветкой стоит 2000 долл. (126 тыс. грн в Украине). Есть еще «дешевый» Samsung Odyssey Neo G9 за 2200 долл. (49 999 грн в Украине).

Оба игровых монитора Cooler Master с диагональю 27 дюймов: GP27-FUS и GP27-FQS. Если стоимость первого составит 1100 долл., то у второй модели рекомендованная розничная цена всего 699 долл. Однако представитель компании сообщил изданию Ars Technica, что «скорее всего» стоимость вообще будет «ближе к 550 долл.».

У GP27-FQS время отклика GTG — 1 мс, есть пара динамиков мощностью 2 Вт, возможность подключения USB Type-C и два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, два порта USB-A и USB-B. Позади монитора есть красочная подсветка.

Очевидной причиной более низкой цены GP27-FQS является разрешение 2560×1440, а не 4K, и частота обновления 165 Гц. Анонсированный монитор с 170 Гц AG274QXM от AOC также имеет разрешение 1440p, но примерно на 450 долларов дороже, чем GP27-FQS. В нем нет Nvidia G-Sync, вместо этого используется AMD FreeSync Premium.

У недорогого мини-светодиодного монитора Cooler Master также 576 зон локального затемнения (у вышеупомянутого Neo Odyssey Neo G9 их 2048). Максимальная яркость составляет 1200 нит (HDR) и 600 нит (SDR).

GP27-FUS является более продвинутой версией GP27-FQS с 4K, 160 Гц и HDMI 2.1. Внешне различий у моделей нет.