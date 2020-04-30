Core i9-10900K vs. Ryzen 9 3950X в тесте Cinebench R15





В преддверии официального запуска новой десктопной платформы Intel LGA1200 доступно все больше информации о возможностях процессоров семейства Comet Lake-S. Полный ассортимент чипов, технические характеристики и даже их рекомендованные цены уже известны. Что же касается производительности, то здесь еще есть «белые пятна».

В сети появился презентационный слайд ASUS ROG с показателями флагмана будущей линейки – Core i9-10900K (10/20, 3,7/5,3 ГГц) – в тестовом приложении Cinebench R15. На графиках также представлены результаты топовой модели семейства Coffee Lake – Core i9-9900K (8/16, 3,6/5,0 ГГц) и старшего CPU серии Matisse от AMD – Ryzen 9 3950X (16/32, 3,5/4,7 ГГц).

Как видим, в однопоточном режиме Core i9-10900K лидирует за счет максимальных рабочих частот. Стоит делать скидку на то, что это маркетинговый материал, потому пропорции на графике конечно же не сохранены. Здесь преимущество над Core i9-9900K оказывается всего в 1,3%, а процессор AMD уступает лидеру порядка 4,2%.

В многопоточном режиме ситуация принципиально отличается. Благодаря увеличенному количеству ядер/потоков Core i9-10900K удается улучшить результаты нынешнего флагмана на внушительные 30,6%, однако даже этого оказывается слишком мало, чтобы на равных тягаться в подобных задачах с 16-ядерным Ryzen 9 3950X. Процессор AMD оказывается на 48,6% производительнее Core i9-10900K, тогда как отличие с Core i9-9900K едва ли не двукратное. Конечно, показателей одной лишь Cinebench R15 явно недостаточно для оценки возможностей процессоров, но в целом ряде многопоточных задач старшие чипы AMD останутся вне досягаемости. В то же время Core i9-10900K наверняка получит статус самого быстрого процессора для игр.

Источник: TechPowerUp