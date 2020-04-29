Все характеристики и цены новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200 накануне завтрашнего анонса





Настольные процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и массовая платформа LGA1200 официально дебютируют завтра, 30 апреля. Но уже сейчас в Сеть слили всю официальную презентацию со спецификациями, ключевыми особенностями и рекомендованными ценами новых CPU.

Технические характеристики Comet Lake-S не являются секретом уже долгое время. Эти CPU являются ответом Intel на линейку 7-нм чипов AMD Ryzen 3000, вышедших в прошлом году. Как уже неоднократно отмечалось, новые Comet Lake-S будут мало чем отличаться от нынешних CPU Coffee Lake Refresh-H. Они продолжат использовать архитектуру Skylake пятилетней давности и будут производиться по техпроцессу 14 нм. Единственное существенное изменение — появление 10-ядерных моделей в линейке Core i9. Кроме того, благодаря очередному шагу оптимизаций 14-нм технологии появится поддержка Hyper-Threading для всех моделей Core и немного повысятся рабочие частоты x86-ядер — топовые модели смогут разгоняться до 5,3 ГГц. Но такая частота будет доступна только для одного самого высокопроизводительного ядра в режиме динамического разгона Thermal Velocity Boost.

И хотя Comet Lake-S мало будут отличаться от текущих CPU, они перейдут на новый сокет — LGA1200. Но крепление LGA1200 такое же, как LGA115x, так что совместимость со старыми кулерами сохранится.

Характеристики и предварительные цены настольных процессоров Intel Core 10-го поколения доступны в таблице:

Процессор Кол-во ядер/потоков Базовая частота, ГГц Turbo

Boost, ГГц Boost Max 3.0 Максимальная частота для всех ядер Thermal Velocity Boost одно ядро/все ядра TDP, Вт Цена, долл. США 9-10900K 10/20 3,7 5,1 5,2 4,8 5,3/4,9 125 488 i9-10900KF 10/20 3,7 5,1 5,2 4,8 5,3/4,9 129 472 i9-10900 10/20 2,8 5,0 5,1 4,5 5,2/4,6 65 439 i9-10900F 10/20 2,8 5,0 5,1 4,5 5,2/4,6 65 422 i7-10700K 8/16 3,8 5,0 5,1 4,7 — 125 374 i7-10700KF 8/16 3,8 5,0 5,1 4,7 — 125 349 i7-10700 8/16 2,9 4,7 4,8 4,6 — 65 323 i7-10700F 8/16 2,9 4,7 4,8 4,6 — 65 298 i5-10600K 6/12 4,1 4,8 — 4,5 — 125 262 i5-10600KF 6/12 4,1 4,8 — 4,5 — 125 237 i5-10600 6/12 3,3 4,8 — 4,4 — 65 213 i5-10500 6/12 3,1 4,5 — 4,2 — 65 192 i5-10400 6/12 2,9 4,3 — 4,0 — 65 182 i5-10400F 6/12 2,9 4,3 — 4,0 — 65 157 i3-10320 4/8 3,8 4,6 — 4,4 — 65 154 i3-10300 4/8 3,7 4,4 — 4,2 — 65 143 i3-10100 4/8 3,6 4,3 — 4,1 — 65 122 G-6600* 2/4 4,2 — — — — 58 86 G-6500* 2/4 4,1 — — — — 58 75 G-6400* 2/4 4,0 — — — — 58 64 G-5920** 2/2 3,5 — — — — 58 52 G-5900** 2/2 3,4 — — — — 58 42 “K” – модели с разблокированным множителем, “F” – модели без iGPU, “KF” – разблокированные модели без встроенного GPU, * Pentium Gold, ** Celeron Экономичные Intel Core T-серии (с номинальным теплопакетом 35 Вт) i9-10900T 10/20 1,9 4,5 4,6 3,7 — 35 439 i7-10700T 8/16 2,0 4,4 4,5 3,7 — 35 325 i5-10600T 6/12 2,4 4,0 — 3,7 — 35 213 i5-10500T 6/12 2,3 3,8 — 3,5 — 35 192 i5-10400T 6/12 2,0 3,6 — 3,2 — 35 182 i3-10300T 4/8 3,0 3,9 — 3,7 — 35 143 i3-10100T 4/8 3,0 3,8 — 3,5 — 35 122 G-6500T* 2/4 3,5 — — — — 35 75 G-6400T* 2/4 3,4 — — — — 35 64 G-5900T** 2/2 3,2 — — — — 35 42 * Pentium Gold, ** Celeron

Другие тезисы из слайдов Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200

толщина самого кристалла CPU уменьшилась, а крышка при этом стала немного толще, что должно повысить эффективность отвода тепла;

игры и большинство приложений по-прежнему чувствительны к высокой частоте;

около 60% игр оптимизированы для работы с одним высокпроизводитлеьным ядром;

обновленная утилита для разгона Intel Extreme Tuning Utility (возможность отключать ядра/потоки, повышение DMI/PEG и расширенное управление напряжением/частотами);

Все Core K-серии и другие (кроме F-моделей) оснащены встроенным GPU Intel UHD Graphics 630;

Celeron оснащены встроенным GPU Intel UHD Graphics 610;

Все модели Core поддерживают двухканальную память DDR4-2933 МГц, а Pentium/Celeron — двухканальную DDR4-2666 МГц;

до 40 линий PCI Express 3.0 для подключения внешних устройств и карт расширения.

2,5-гигабитный сетевой интерфейс и беспроводной модуль Wi-Fi 6 класса CNVi.

Говоря о новых наборах системной логики 400-й серии Intel, которые лягут в основу новых системных плат для процессоров Comet Lake-S, для удобства собрали все характеристики в таблице.

Intel 400-Series Chipset Family:

Чипсет Intel Z490 Intel W480 Intel Q470 Intel H410 Общее число линий HSIO 46 (16 CPU + 30 чипсет) 30 (16 CPU+ 14 чипсет) Общее число линий PCIe 3.0 (CPU + чипсет) до 40 (16 CPU + 22 (16 CPU + 6 PCIe 2.0) Число линий PCIe 3.0 чипсета до 24) 6 (PCIe 2.0) SATA 3.0 до 8 до 6 4 USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) / Gen 1 (5 Гбит/с) 8/10 6/10 0/4 Всего USB (максимум USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)) 14 (10) 10 (4) Intel RST Technology для PCIe 3.0 3 линии PCH 0 eSPI х2 х1 Поддержка разгона Да Нет Конфигурация линий PCIe Express 3.0 процессора 1×16 или 2×8 или 1×8 + 2×4 1×16 Поддержка дисплеев (порты/каналы) 3/3 3/2 Линий DMI 3.0 4 4 (DMI 2.0) Каналы памяти / DPC 2/2 (DDR4-2666) 2/1 (DDR4-2666)

В заключение — сравнение поколений процессоров Intel для настольных ПК:

Семейство CPU Intel Техпроцесс, нм Число ядер х86 (максимальное) TDP, Вт Чипсет платформы Платформа Память Интерфейс PCIe Год впуска Sandy Bridge 32 4/8 35-95 6-Series LGA 1155 DDR3 PCIe Gen 2.0 2011 Ivy Bridge 22 4/8 35-77 7-Series LGA 1155 DDR3 PCIe Gen 3.0 2012 Haswell 22 4/8 35-84 8-Series LGA 1150 DDR3 PCIe Gen 3.0 2013-2014 Broadwell 14 4/8 65-65 9-Series LGA 1150 DDR3 PCIe Gen 3.0 2015 Skylake 14 4/8 35-91 100-Series LGA 1151 DDR4/DDR3L PCIe Gen 3.0 2015 Kaby Lake 14 4/8 35-91 200-Series LGA 1151 DDR4/DDR3L PCIe Gen 3.0 2017 Coffee Lake 14 6/12 35-95 300-Series LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2017 Coffee Lake 14 8/16 35-95 300-Series LGA 1151 DDR4 PCIe Gen 3.0 2018 Comet Lake 14 10/20 35-125 400-Series LGA 1200 DDR4 PCIe Gen 3.0 2020 Rocket Lake 14 8/16? TBA 400/500-Series? LGA 1200 DDR4 PCIe Gen 4.0 2020? Alder Lake 10? 16/32? Н/Д Н/Д LGA 1700? DDR5? PCIe Gen 4.0? 2021? Meteor Lake 7? Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д DDR5? PCIe Gen 4.0? 2022?

К настоящему моменту мы уже публиковали немало результатов тестирования новых CPU Comet Lake-S в бенчмарках. В продажу роцессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и новые системные платы с разъемом LGA1200 на чипсетах Intel 400-й серии поступят 20 мая. Тогда и спадет запрет на публикацию обзоров и можно будет сделать окончательные выводы.

Источник: HD-Tecnologia и wccftech