Все характеристики и цены новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200 накануне завтрашнего анонса
Настольные процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и массовая платформа LGA1200 официально дебютируют завтра, 30 апреля. Но уже сейчас в Сеть слили всю официальную презентацию со спецификациями, ключевыми особенностями и рекомендованными ценами новых CPU.
Технические характеристики Comet Lake-S не являются секретом уже долгое время. Эти CPU являются ответом Intel на линейку 7-нм чипов AMD Ryzen 3000, вышедших в прошлом году. Как уже неоднократно отмечалось, новые Comet Lake-S будут мало чем отличаться от нынешних CPU Coffee Lake Refresh-H. Они продолжат использовать архитектуру Skylake пятилетней давности и будут производиться по техпроцессу 14 нм. Единственное существенное изменение — появление 10-ядерных моделей в линейке Core i9. Кроме того, благодаря очередному шагу оптимизаций 14-нм технологии появится поддержка Hyper-Threading для всех моделей Core и немного повысятся рабочие частоты x86-ядер — топовые модели смогут разгоняться до 5,3 ГГц. Но такая частота будет доступна только для одного самого высокопроизводительного ядра в режиме динамического разгона Thermal Velocity Boost.
И хотя Comet Lake-S мало будут отличаться от текущих CPU, они перейдут на новый сокет — LGA1200. Но крепление LGA1200 такое же, как LGA115x, так что совместимость со старыми кулерами сохранится.
Характеристики и предварительные цены настольных процессоров Intel Core 10-го поколения доступны в таблице:
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Базовая частота, ГГц
|Turbo
Boost, ГГц
|Boost Max 3.0
|Максимальная частота для всех ядер
|Thermal Velocity Boost одно ядро/все ядра
|TDP, Вт
|Цена, долл. США
|9-10900K
10/20
3,7
5,1
5,2
4,8
5,3/4,9
125
488
|i9-10900KF
10/20
3,7
5,1
5,2
4,8
5,3/4,9
129
472
|i9-10900
10/20
2,8
5,0
5,1
4,5
5,2/4,6
65
439
|i9-10900F
10/20
2,8
5,0
5,1
4,5
5,2/4,6
65
422
|i7-10700K
8/16
3,8
5,0
5,1
4,7
|—
125
374
|i7-10700KF
8/16
3,8
5,0
5,1
4,7
|—
125
349
|i7-10700
8/16
2,9
4,7
4,8
4,6
|—
65
323
|i7-10700F
8/16
2,9
4,7
4,8
4,6
|—
65
298
|i5-10600K
6/12
4,1
4,8
|—
4,5
|—
125
262
|i5-10600KF
6/12
4,1
4,8
|—
4,5
|—
125
237
|i5-10600
6/12
3,3
4,8
|—
4,4
|—
65
213
|i5-10500
6/12
3,1
4,5
|—
4,2
|—
65
192
|i5-10400
6/12
2,9
4,3
|—
4,0
|—
65
182
|i5-10400F
6/12
2,9
4,3
|—
4,0
|—
65
157
|i3-10320
4/8
3,8
4,6
|—
4,4
|—
65
154
|i3-10300
4/8
3,7
4,4
|—
4,2
|—
65
143
|i3-10100
4/8
3,6
4,3
|—
4,1
|—
65
122
|G-6600*
2/4
4,2
|—
|—
|—
|—
58
86
|G-6500*
2/4
4,1
|—
|—
|—
|—
58
75
|G-6400*
2/4
4,0
|—
|—
|—
|—
58
64
|G-5920**
2/2
3,5
|—
|—
|—
|—
58
52
|G-5900**
2/2
3,4
|—
|—
|—
|—
58
42
|“K” – модели с разблокированным множителем, “F” – модели без iGPU, “KF” – разблокированные модели без встроенного GPU, * Pentium Gold, ** Celeron
Экономичные Intel Core T-серии (с номинальным теплопакетом 35 Вт)
|i9-10900T
10/20
1,9
4,5
4,6
3,7
|—
35
439
|i7-10700T
8/16
2,0
4,4
4,5
3,7
|—
35
325
|i5-10600T
6/12
2,4
4,0
|—
3,7
|—
35
213
|i5-10500T
6/12
2,3
3,8
|—
3,5
|—
35
192
|i5-10400T
6/12
2,0
3,6
|—
3,2
|—
35
182
|i3-10300T
4/8
3,0
3,9
|—
3,7
|—
35
143
|i3-10100T
4/8
3,0
3,8
|—
3,5
|—
35
122
|G-6500T*
2/4
3,5
|—
|—
|—
|—
35
75
|G-6400T*
2/4
3,4
|—
|—
|—
|—
35
64
|G-5900T**
2/2
3,2
|—
|—
|—
|—
35
42
|* Pentium Gold, ** Celeron
Другие тезисы из слайдов Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200
- толщина самого кристалла CPU уменьшилась, а крышка при этом стала немного толще, что должно повысить эффективность отвода тепла;
- игры и большинство приложений по-прежнему чувствительны к высокой частоте;
- около 60% игр оптимизированы для работы с одним высокпроизводитлеьным ядром;
- обновленная утилита для разгона Intel Extreme Tuning Utility (возможность отключать ядра/потоки, повышение DMI/PEG и расширенное управление напряжением/частотами);
- Все Core K-серии и другие (кроме F-моделей) оснащены встроенным GPU Intel UHD Graphics 630;
- Celeron оснащены встроенным GPU Intel UHD Graphics 610;
- Все модели Core поддерживают двухканальную память DDR4-2933 МГц, а Pentium/Celeron — двухканальную DDR4-2666 МГц;
- до 40 линий PCI Express 3.0 для подключения внешних устройств и карт расширения.
- 2,5-гигабитный сетевой интерфейс и беспроводной модуль Wi-Fi 6 класса CNVi.
Говоря о новых наборах системной логики 400-й серии Intel, которые лягут в основу новых системных плат для процессоров Comet Lake-S, для удобства собрали все характеристики в таблице.
Intel 400-Series Chipset Family:
|Чипсет
|Intel Z490
|Intel W480
|Intel Q470
|Intel H410
|Общее число линий HSIO
|46 (16 CPU + 30 чипсет)
|30 (16 CPU+ 14 чипсет)
|Общее число линий PCIe 3.0 (CPU + чипсет)
|до 40 (16 CPU +
|22 (16 CPU + 6 PCIe 2.0)
|Число линий PCIe 3.0 чипсета
до 24)
|6 (PCIe 2.0)
|SATA 3.0
|до 8
|до 6
|4
|USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) / Gen 1 (5 Гбит/с)
|8/10
|6/10
|0/4
|Всего USB (максимум USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с))
|14 (10)
|10 (4)
|Intel RST Technology для PCIe 3.0
|3 линии PCH
|0
|eSPI
|х2
|х1
|Поддержка разгона
|Да
|Нет
|Конфигурация линий PCIe Express 3.0 процессора
|1×16 или 2×8 или 1×8 + 2×4
|1×16
|Поддержка дисплеев (порты/каналы)
|3/3
|3/2
|Линий DMI 3.0
|4
|4 (DMI 2.0)
|Каналы памяти / DPC
|2/2 (DDR4-2666)
|2/1 (DDR4-2666)
В заключение — сравнение поколений процессоров Intel для настольных ПК:
|Семейство CPU Intel
|Техпроцесс, нм
|Число ядер х86 (максимальное)
|TDP,
Вт
|Чипсет платформы
|Платформа
|Память
|Интерфейс PCIe
|Год впуска
|Sandy Bridge
|32
|4/8
|35-95
|6-Series
|LGA 1155
|DDR3
|PCIe Gen 2.0
|2011
|Ivy Bridge
|22
|4/8
|35-77
|7-Series
|LGA 1155
|DDR3
|PCIe Gen 3.0
|2012
|Haswell
|22
|4/8
|35-84
|8-Series
|LGA 1150
|DDR3
|PCIe Gen 3.0
|2013-2014
|Broadwell
|14
|4/8
|65-65
|9-Series
|LGA 1150
|DDR3
|PCIe Gen 3.0
|2015
|Skylake
|14
|4/8
|35-91
|100-Series
|LGA 1151
|DDR4/DDR3L
|PCIe Gen 3.0
|2015
|Kaby Lake
|14
|4/8
|35-91
|200-Series
|LGA 1151
|DDR4/DDR3L
|PCIe Gen 3.0
|2017
|Coffee Lake
|14
|6/12
|35-95
|300-Series
|LGA 1151
|DDR4
|PCIe Gen 3.0
|2017
|Coffee Lake
|14
|8/16
|35-95
|300-Series
|LGA 1151
|DDR4
|PCIe Gen 3.0
|2018
|Comet Lake
|14
|10/20
|35-125
|400-Series
|LGA 1200
|DDR4
|PCIe Gen 3.0
|2020
|Rocket Lake
|14
|8/16?
|TBA
|400/500-Series?
|LGA 1200
|DDR4
|PCIe Gen 4.0
|2020?
|Alder Lake
|10?
|16/32?
|Н/Д
|Н/Д
|LGA 1700?
|DDR5?
|PCIe Gen 4.0?
|2021?
|Meteor Lake
|7?
|Н/Д
|Н/Д
|Н/Д
|Н/Д
|DDR5?
|PCIe Gen 4.0?
|2022?
К настоящему моменту мы уже публиковали немало результатов тестирования новых CPU Comet Lake-S в бенчмарках. В продажу роцессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и новые системные платы с разъемом LGA1200 на чипсетах Intel 400-й серии поступят 20 мая. Тогда и спадет запрет на публикацию обзоров и можно будет сделать окончательные выводы.
Источник: HD-Tecnologia и wccftech