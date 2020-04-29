Новости
Все характеристики и цены новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200 накануне завтрашнего анонса

Все характеристики и цены новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200 накануне завтрашнего анонса

Все характеристики и цены новых настольных CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200 накануне завтрашнего анонса


Настольные процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и массовая платформа LGA1200 официально дебютируют завтра, 30 апреля. Но уже сейчас в Сеть слили всю официальную презентацию со спецификациями, ключевыми особенностями и рекомендованными ценами новых CPU.

Технические характеристики Comet Lake-S не являются секретом уже долгое время. Эти CPU являются ответом Intel на линейку 7-нм чипов AMD Ryzen 3000, вышедших в прошлом году. Как уже неоднократно отмечалось, новые Comet Lake-S будут мало чем отличаться от нынешних CPU Coffee Lake Refresh-H. Они продолжат использовать архитектуру Skylake пятилетней давности и будут производиться по техпроцессу 14 нм. Единственное существенное изменение — появление 10-ядерных моделей в линейке Core i9. Кроме того, благодаря очередному шагу оптимизаций 14-нм технологии появится поддержка Hyper-Threading для всех моделей Core и немного повысятся рабочие частоты x86-ядер — топовые модели смогут разгоняться до 5,3 ГГц. Но такая частота будет доступна только для одного самого высокопроизводительного ядра в режиме динамического разгона Thermal Velocity Boost.

И хотя Comet Lake-S мало будут отличаться от текущих CPU, они перейдут на новый сокет — LGA1200. Но крепление LGA1200 такое же, как LGA115x, так что совместимость со старыми кулерами сохранится.

111111111111

Характеристики и предварительные цены настольных процессоров Intel Core 10-го поколения доступны в таблице:

ПроцессорКол-во ядер/потоковБазовая частота, ГГцTurbo
Boost, ГГц		Boost Max 3.0Максимальная частота для всех ядерThermal Velocity Boost одно ядро/все ядраTDP, ВтЦена, долл. США
9-10900K
10/20
3,7
5,1
5,2
4,8
5,3/4,9
125
488
i9-10900KF
10/20
3,7
5,1
5,2
4,8
5,3/4,9
129
472
i9-10900
10/20
2,8
5,0
5,1
4,5
5,2/4,6
65
439
i9-10900F
10/20
2,8
5,0
5,1
4,5
5,2/4,6
65
422
i7-10700K
8/16
3,8
5,0
5,1
4,7
125
374
i7-10700KF
8/16
3,8
5,0
5,1
4,7
125
349
i7-10700
8/16
2,9
4,7
4,8
4,6
65
323
i7-10700F
8/16
2,9
4,7
4,8
4,6
65
298
i5-10600K
6/12
4,1
4,8
4,5
125
262
i5-10600KF
6/12
4,1
4,8
4,5
125
237
i5-10600
6/12
3,3
4,8
4,4
65
213
i5-10500
6/12
3,1
4,5
4,2
65
192
i5-10400
6/12
2,9
4,3
4,0
65
182
i5-10400F
6/12
2,9
4,3
4,0
65
157
i3-10320
4/8
3,8
4,6
4,4
65
154
i3-10300
4/8
3,7
4,4
4,2
65
143
i3-10100
4/8
3,6
4,3
4,1
65
122
G-6600*
2/4
4,2
58
86
G-6500*
2/4
4,1
58
75
G-6400*
2/4
4,0
58
64
G-5920**
2/2
3,5
58
52
G-5900**
2/2
3,4
58
42
“K” – модели с разблокированным множителем, “F” – модели без iGPU, “KF” – разблокированные модели без встроенного GPU, * Pentium Gold, ** Celeron

Экономичные Intel Core T-серии  (с номинальным теплопакетом 35 Вт)

i9-10900T
10/20
 1,9
4,5
4,6
3,7
35
439
i7-10700T
8/16
2,0
4,4
4,5
3,7
35
325
i5-10600T
6/12
2,4
4,0
3,7
35
213
i5-10500T
6/12
2,3
3,8
3,5
35
192
i5-10400T
6/12
2,0
3,6
3,2
35
182
i3-10300T
4/8
3,0
3,9
3,7
35
143
i3-10100T
4/8
3,0
3,8
3,5
35
122
G-6500T*
2/4
3,5
35
75
G-6400T*
2/4
3,4
35
64
G-5900T**
2/2
3,2
 35
42
* Pentium Gold, ** Celeron

Другие тезисы из слайдов Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для платформы LGA1200

  • толщина самого кристалла CPU уменьшилась, а крышка при этом стала немного толще, что должно повысить эффективность отвода тепла;
  • игры и большинство приложений по-прежнему чувствительны к высокой частоте;
  • около 60% игр оптимизированы для работы с одним высокпроизводитлеьным ядром;
  • обновленная утилита для разгона Intel Extreme Tuning Utility (возможность отключать ядра/потоки, повышение DMI/PEG и расширенное управление напряжением/частотами);
  • Все Core K-серии и другие (кроме F-моделей) оснащены встроенным GPU Intel UHD Graphics 630;
  • Celeron оснащены встроенным GPU Intel UHD Graphics 610;
  • Все модели Core поддерживают двухканальную память DDR4-2933 МГц, а Pentium/Celeron — двухканальную DDR4-2666 МГц;
  • до 40 линий PCI Express 3.0 для подключения внешних устройств и карт расширения.
  • 2,5-гигабитный сетевой интерфейс и беспроводной модуль Wi-Fi 6 класса CNVi.

Говоря о новых наборах системной логики 400-й серии Intel, которые лягут в основу новых системных плат для процессоров Comet Lake-S, для удобства собрали все характеристики в таблице.

Intel 400-Series Chipset Family:

ЧипсетIntel Z490Intel W480Intel Q470Intel H410
Общее число линий HSIO46 (16 CPU + 30 чипсет)30 (16 CPU+ 14 чипсет)
Общее число линий PCIe 3.0 (CPU + чипсет)до 40 (16 CPU +22 (16 CPU + 6 PCIe 2.0)
Число линий PCIe 3.0 чипсета

до 24)

6 (PCIe 2.0)
SATA 3.0до 8до 64
USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) / Gen 1 (5 Гбит/с)8/106/100/4
Всего USB (максимум USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с))14 (10)10 (4)
Intel RST Technology для PCIe 3.03 линии PCH0
eSPIх2х1
Поддержка разгонаДаНет
Конфигурация линий PCIe Express 3.0 процессора1×16 или 2×8 или 1×8 + 2×41×16
Поддержка дисплеев (порты/каналы)3/33/2
Линий DMI 3.044 (DMI 2.0)
Каналы памяти / DPC2/2 (DDR4-2666)2/1 (DDR4-2666)

 

В заключение — сравнение поколений процессоров Intel для настольных ПК:

Семейство CPU Intel  Техпроцесс, нмЧисло ядер х86 (максимальное)TDP,

Вт

Чипсет платформыПлатформаПамятьИнтерфейс PCIeГод впуска
Sandy Bridge324/835-956-SeriesLGA 1155DDR3PCIe Gen 2.02011
Ivy Bridge224/835-777-SeriesLGA 1155DDR3PCIe Gen 3.02012
Haswell224/835-848-SeriesLGA 1150DDR3PCIe Gen 3.02013-2014
Broadwell144/865-659-SeriesLGA 1150DDR3PCIe Gen 3.02015
Skylake144/835-91100-SeriesLGA 1151DDR4/DDR3LPCIe Gen 3.02015
Kaby Lake144/835-91200-SeriesLGA 1151DDR4/DDR3LPCIe Gen 3.02017
Coffee Lake146/1235-95300-SeriesLGA 1151DDR4PCIe Gen 3.02017
Coffee Lake148/1635-95300-SeriesLGA 1151DDR4PCIe Gen 3.02018
Comet Lake1410/2035-125400-SeriesLGA 1200DDR4PCIe Gen 3.02020
Rocket Lake148/16?TBA400/500-Series?LGA 1200DDR4PCIe Gen 4.02020?
Alder Lake10?16/32?Н/ДН/ДLGA 1700?DDR5?PCIe Gen 4.0?2021?
Meteor Lake7?Н/ДН/ДН/ДН/ДDDR5?PCIe Gen 4.0?2022?

 

К настоящему моменту мы уже публиковали немало результатов тестирования новых CPU Comet Lake-S в бенчмарках. В продажу роцессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S) и новые системные платы с разъемом LGA1200 на чипсетах Intel 400-й серии поступят 20 мая. Тогда и спадет запрет на публикацию обзоров и можно будет сделать окончательные выводы.

Источник: HD-Tecnologia и wccftech

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить