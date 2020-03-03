CoronaCoin – новая криптовалюта, напрямую связанная с заболеваемостью и смертностью от коронавируса

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Разработчики криптовалют создали цифровую монету, которая позволяет трейдерам делать ставки на эпидемию коронавируса. Новая криптовалюта под названием CoronaCoin напрямую связана заболеваемостью и смертностью от коронавируса Covid-19.

Общий объём эмиссии CoronaCoin соответствует населению Земли. Но по мере распространения болезни, роста заболеваемости и смертности разработчики будут уменьшать количество криптомонет. Корректировку планируется проводить каждые 48 часов на основании данных Всемирной организации здравоохранения. По состоянию на 3 марта 2020 года количество зафиксированных заразившихся коронавирусом по всему миру превысило отметку 90 тыс. человек, количество умерших превысило 3 тыс. человек. При этом более 45 тыс человек успешно излечились. Блокчейн CoronaCoin документирует распространение вируса и токена, который можно купить и продать на некоторых онлайн-биржах.

По словам авторов проекта, некоторые люди считают, что в результате распространения коронавируса и роста количества летальных исходов большая часть первоначальной эмиссии криптомонет будет сожжена. Потому они инвестируют средства в CoronaCoin в надежде на рост стоимости криптовалюты.

Отмечается, что в команду разработчиков коронавирусной криптовалюты входят 7 человек. Большинство из них расположены в Европе. Авторы намерены направлять 20% дохода от распространения CoronaCoin в фонд Красного Креста.

Многие пользователи Reddit раскритиковали данный проект криптовалюты, назвав его аморальным. В то же время авторы не согласны с такими выводами.

«Существуют активные пандемические облигации, выпускаемы ВОЗ. Чем это отличается?» — заявил Санни Кемп, являющийся одним из авторов CoronaCoin.

Источник: Reuters