Corsair выпустила первый в мире набор модулей памяти DDR4-4866

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Пожалуй, самое интересное, это то, что значение CAS# ( CL), характеризующего длительность задержки сигнала, у новых высокопроизводительных модулей DDR4-4866 из набора Corsair Vengeance LPS равно 18 — как у модулей DDR4-3600. Само собой, потребуется чуть больше напряжения (1,5 В) и воздушное охлаждение (вентилятор с креплением Vengeance Airflow входит в комплект поставки).

В состав набора, получившего каталожное обозначение CMK16GX4M2Z4866C18, входит два модуля суммарным объемом 16 ГБ. Его уже можно приобрести на заокеанских торговых площадках, в частности Newegg ($860), а также магазинах Corsair в США, но по ощутимо более высокой цене ($950). Доступны модули и в Великобритании, но за космические £975.

Производитель уточняет, что набор протестирован в составе систем с материанскими платами ASUS ROG Crosshair VIII Formula, MSI MEG X570 Godlike, MSI Prestige X570 Creation и процессорами AMD Ryzen 3000-й серии. Модули памяти поддерживают профиль XMP 2.0.

Сами модули Corsair Vengeance LPS окрашены в черный цвет. Вентилятор для них доступен в трех цветах: серебристом, синем и красном.

Одновременно с Vengeance LPS компания Corsair выпустила еще один набор Vengeance RGB Pro для тех, кто ценит тишину и стиль. Объем набора равен 16 ГБ (2 х 8 ГБ). Модули работают при напряжении 1,5 В на частоте 4700 МГц c таймингами 19-26-26-46. Они украшены светодиодной подсветкой и обходятся без вентилятора, так что ничто не будет препятствовать исходящему от них сиянию.

Источник: techpowerup