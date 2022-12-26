Tesla за тиждень випустила 868 тис. новітніх батарей 4680 — їх вистачить приблизно на 1 тис. автомобілів

Tesla відзначила нове вагоме досягнення — за тиждень найбільший виробник електромобілів у світі випустив 868 тис. акумуляторних елементів нового формату 4680, яких вистачить для виробництва приблизно на 1 тис. автомобілів. Звісно, CEO Ілон Маск відразу привітав команду з подоланням цієї важливої віхи у виробництві нових акумуляторів, які критично важливі для нарощування обсягів випуску наявних моделей та випуску нових авто.

Невеличка ремарка-нагадування — Tesla вперше анонсувала циліндричні елементи нового формату 4680 (46 мм — діаметр, 80 мм — висота) у вересні 2020 року. Їхня енергетична ємність вп’ятеро більша, ніж в елементів формату 2170 (21 мм — діаметр, 70 мм — висота), які зараз широко використовуються в електромобілях. А ще елементи 4680 вирізняються запатентованою виробником безконтактною/ширококонтактною (tabless) конструкцією зі зниженим внутрішнім опором — замість контактної пластини струм подається по всьому краю смужки електрода, що дозволяє створювати елементи більшого розміру без проблем із перегрівом.

Congrats to the 4680 cell team on achieving 868k cells built in the last 7 days—equal to 1k+ cars! 🔋 pic.twitter.com/CaC7Js9aEL — Tesla (@Tesla) December 25, 2022

У лютому Tesla відзначала випуск першого мільйону акумуляторів 4680, а у звіті за третій квартал 2022 року згадувала про триразове збільшення обсягів їхнього виробництва. Раніше саме через нестачу акумуляторів та технологічні труднощі Tesla неодноразово відкладала випуск нових автомобілів. Власне, лише на початку місяця Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки. Наразі автомобільна компанія Ілона Маска готується до випуску ще двох багатостраждальних автомобілів — свого першого нашумілого пікапа Cybertruck в незвичайному полігональному дизайні наче із відеоігор1990-х років та нового спорткару Roadster з реактивними двигунами SpaceX та розгоном до “сотні” за 1,1 сек. Обидва мають вийти вже наступного року, якщо не буде нових перенесень.

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Зрештою саме ці елементи мають забезпечити Tesla можливість випустити гаряче очікуваний доступний електромобіль з автопілотом за $25 000. Донедавна випустити такий планувалося зробити до 2024 року, але це було до дефіциту чипів, війни та наближення глобальної рецесії, тож, ймовірно, варто накинути ще рік-два.

Як відомо, енергетичний бізнес — невіддільна частина амбітного плану бізнес-плану Tesla. Влітку Ілон Маск розповідав, що третя частина цього великого бізнес-плану Tesla (її поки не презентували) цілком і повністю присвячена масштабуванню стійкої енергетики у глобальному масштабі, щоб забезпечити світле майбутнє для Землі та її жителів (щоб це не значило).

Раніше Tesla планувала вийти на обсяги випуску 100 ГВт·год до 2023 року та 3000 ГВт·год — до 2030 року. Побачимо, чи вдасться компанії Ілона Маска досягнути цих цілей.

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За 9 місяців 2022 року Tesla вже відвантажила клієнтам 907 125 авто, а за підсумками 2022 року очікується результат близько 1,2-1,3 млн авто. Пригадуємо, що наразі Tesla має чотири автомобільні заводи, які разом можуть виробляти майже два мільйони машин на рік — в 1,6 раза більше, ніж на початку року, і готується до будівництва наступної Гігафабрики. Нещодавно Reuters повідомляв, що Tesla планує будівництво шостої Gigafactory в Мексиці за $10 млрд. Для порівняння, завод Giga Berlin-Brandenburg обійшовся в $5,5 млрд.

Gigafactory

Gigafactory

Gigafactory

Gigafactory