Tesla за тиждень випустила 868 тис. новітніх батарей 4680 — їх вистачить приблизно на 1 тис. автомобілів

Tesla відзначила нове вагоме досягнення — за тиждень найбільший виробник електромобілів у світі випустив 868 тис. акумуляторних елементів нового формату 4680, яких вистачить для виробництва приблизно на 1 тис. автомобілів. Звісно, CEO Ілон Маск відразу привітав команду з подоланням цієї важливої віхи у виробництві нових акумуляторів, які критично важливі для нарощування обсягів випуску наявних моделей та випуску нових авто.

Невеличка ремарка-нагадування — Tesla вперше анонсувала циліндричні елементи нового формату 4680 (46 мм — діаметр, 80 мм — висота) у вересні 2020 року. Їхня енергетична ємність вп’ятеро більша, ніж в елементів формату 2170 (21 мм — діаметр, 70 мм — висота), які зараз широко використовуються в електромобілях. А ще елементи 4680 вирізняються запатентованою виробником безконтактною/ширококонтактною (tabless) конструкцією зі зниженим внутрішнім опором — замість контактної пластини струм подається по всьому краю смужки електрода, що дозволяє створювати елементи більшого розміру без проблем із перегрівом.

Congrats to the 4680 cell team on achieving 868k cells built in the last 7 days—equal to 1k+ cars! 🔋 pic.twitter.com/CaC7Js9aEL

— Tesla (@Tesla) December 25, 2022