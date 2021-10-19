«Deck Verified» — в магазині Steam з’являться позначки для визначення сумісності ігор з Steam Deck

Valve продовжує підготовку до виходу свого портативного ігрового ПК Steam Deck, і для полегшення визначення сумісних ігор компанія планує додати в магазин Steam спеціальні візуальні позначки, за якими можна буде швидко зорієнтуватись.

Наразі у бібліотеці Steam доступно 50 тисяч ігор і значна їх частина вже чудово працює на Deck без жодних додаткових зусиль. Щоб зіграти в інші, потрібно здійснити певні налаштування, а деякі ігри наразі не сумісні з операційною системою пристрою — SteamOS 3.0, яка заснована на ArchLinux та доповнена саме шаром сумісності Proton. У Valve анонсували запровадження в Steam системи визначення сумісності з Deck, за допомогою якої користувачі зможуть швидко дізнатися, до якої категорії сумісності відноситься та чи інша гра, а також легко перевірити усі ігри з власної бібліотеки на сумісність зі Steam Deck.

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Наразі Valve перевіряє всі ігри з каталогу Steam на сумісність із Deck, після чого всі вони будуть розділені на чотири категорії. Їх можна буде побачити в Steam під час перегляду бібліотеки чи сторінки ігор у крамниці на Deck.

Чотири категорії сумісності з Deck

Сумісна

Можна грати

Не підтримується

Невідомо

Щоб пройти перевірку на сумісність гра має відповідати наступним обов’язковим критеріям:

На першій вкладці крамниці Steam будуть показуватись лише ігри, які ідеально підходять для Deck. На решті вкладок — увесь вміст крамниці й повний каталог ігор. Натиснувши на іконку сумісності гравці зможуть переглянути детальну інформацію: від підтримки Steam OS і контролерів Deck до читабельності шрифтів в інтерфейсі.

На релізі Valve обіцяє користувачам можливість перевірити категорію сумісності кожної гри у своїй бібліотеці перед випуском. Компанія вже почала перевіряти каталог Steam на сумісність з Deck та продовжить це робити після випуску пристрою. Valve не називає навіть приблизних термінів, лише зазначає, що це тривалий процес, який потребує часу. Також повідомляється, що згодом оцінка ігор може змінитися — після кожного оновлення від розробників чи програмного забезпечення Steam Deck перевірка на сумісність виконуватиметься повторно.

Valve почне відвантажувати Steam Deck в країнах «першої хвилі» в грудні 2021 року. В Україні Steam Deck офіційно продавати не буде. І якщо резервувати портативний ПК зараз, то орієнтовними термінами доставлення на сайті вказується середина 2022 року.