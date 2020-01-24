Депутат Гончаренко предлагает законодательно запретить использование смартфонов на уроках в школах





Народный депутат Алексей Гончаренко от партии «Европейская Солидарность» внёс в парламент законопроект, который предусматривает запрет на использование смартфонов на уроках в школах. Об этом сообщил народный избранник на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, смартфоны могут отвлекать детей от учебного процесса, вредить здоровью и препятствовать социализации.

«Очевидно, что сейчас современные гаджеты предоставляют доступ к любой информации, что является большим преимуществом. Однако с другой стороны это также и обширный доступ к играм и социальным сетям, что может отвлекать непосредственно во время учебного процесса. Кроме этого глобально постоянное «зависания» в телефоне вызывает не только большую нагрузку на глаза и малоподвижный образ жизни, но и приводит к замкнутости детей, к сокращению общения со сверстниками и родителями в реальной жизни, а также к распространению жестокой травли в интернете», — заявил Алексей Гончаренко.

Народный депутат также уточнил, что запрет на использование гаджетов в школах действует в ряде регионов, включая европейские страны и некоторые штаты США.

«Запрет на различные гаджеты в школах уже действует во Франции, Греции, некоторых штатах Америки. Поэтому я подготовил и подал законопроект, чтобы и в украинских школах ограничили использование смартфонов на уроках. Это должно помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и уменьшить количество случаев интернет-буллинга», — добавил Алексей Гончаренко.

В комментариях под публикацией народный депутат уточнил, что речь идёт о запрете использования смартфонов и других гаджетов именно во время уроков. Детям не будут запрещать приносить мобильные устройства в школу.

Источник: Facebook