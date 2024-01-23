Дэвид Финчер продлил контракт с Netflix до 2027 года — несмотря на закрытие сериала «Охотник за разумом»

Дэвид Финчер остается из Netflix — маэстро триллеров о серийных убийцах продлил контракт с лидером стриминга еще на три года, до 2027-го. Это и еще кое-что стало известно из недавнего интервью режиссера, вышедшего в декабрьском выпуске французского журнала Premiere.

Финчер продолжит снимать для Netflix

Дэвид Финчер — один из самых ярких мировых режиссеров из тех немногих, которые не нуждаются в дополнительных представлениях: «Бойцовский клуб», «Девушка с татуировкой дракона», «Зодиак», «Семь», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и другие шедевры, которые хочется просматривать и какими Финчер сделал себе имя в мировом кинематографе.

Возвращаясь к новости, если помните, еще в 2020 году Дэвид Финчер заключил с Netflix эксклюзивное четырехлетнее соглашение — ее срок действия истекал как раз в 2024 году, и режиссер решил продлить контакт еще на три года. Он продолжит создавать оригинальный контент для Netflix, по меньшей мере, до 2027 года.

В свое время Финчер твердо верил, что Netflix – лучшее место в Голливуде, чтобы продолжать снимать кино. По крайней мере, именно так воспринимались его предыдущие высказывания, например, в интервью Le Monde он заявил следующее:

«Они приняли отраслевой стандарт, имеющий смысл для кинематографистов. У Netflix, безусловно, лучший «контроль качества» во всем Голливуде» Дэвид Финчер, режиссер

Уже около десяти лет Финчер работает чисто на Netflix — за это время вышли такие известные сериалы, как «Карточный дом», «Охотник за разумом», «Любовь, смерть и роботы» (соавтор идеи и исполнительный продюсер), а также полнометражные фильмы . Манк» (2020) и новейший «Убийца» с Майклом Фассбендером. Пока нет никаких подробностей по поводу дальнейших проектов режиссера для стриминга.

Третий сезон «Охотника за разумом» – почему не получилось

Кстати, в этом интервью упомянули и о сериале «Охотник за разумом», который выходил на Netflix в 2017-2019 годах — необычная криминальная процедурная драма о спецагентах ФБР, которые в конце 1970-х допрашивают серийных убийц и маньяков с целью психологии Это шоу о становлении отдела поведенческого анализа ФБР по мотивам автобиографической книги спецагента Джона Дугласа «Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit». Сериал закрыли после второго сезона, несмотря на высокие рейтинги, положительные отзывы и незавершенный финал — «шоу оказалось слишком дорогим и недостаточно популярным, чтобы продолжать». Ранее Финчер также упоминал занятость другими проектами и слишком утомительное производство второго сезона среди факторов, которые в конце концов помешали снять продолжение.

В новом интервью Дэвид Финчер снова вспомнил о деньгах — он объяснил, что сознательно рискнул с Mind Hunter, сделал уклон в психологию, чтобы отличаться на фоне других шоу о ФБР, но сериал оказался очень дорогим. В Netflix захотели просмотреть подход к производству.

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«Нам сказали, что больше нет смысла продолжать — если не сократить бюджет или сделать шоу более доступным, чтобы его смотрело больше зрителей. Менять подход очень не хотелось, и тогда нам со всем уважением сообщили, что тогда это конец истории».

Это можно считать косвенным подтверждением творческих разногласий между Дэвидом Финчером и Netflix, которые привели к закрытию столь обласканного фанатами и критиками сериала Mind Hunter.