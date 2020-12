Рецензия на биографическую драму Mank / «Манк»

Говорим Дэвид Финчер, подразумеваем Fight Club, Gone Girl, The Game, The Girl with the Dragon Tattoo, Zodiac, Mindhunter, то есть в первую очередь триллеры. Впрочем, десять лет назад, с The Social Network, режиссер убедительно доказал, что умеет работать и с биографическим материалом. Но в случае с Mank / «Манк» ситуация чуть иная. Это не просто биографический эпик, посвященный сценаристу легендарного Citizen Kane / «Гражданин Кейн», лучшего, по мнению критиков, фильма XX столетия. Это еще и картина, снятая по сценарию отца режиссера, журналиста Джека Финчера, то есть особенный и очень личный для Дэвида Финчера фильм.

Mank / «Манк» Жанр биографическая драма

Режиссер Дэвид Финчер

В ролях Гэри Олдман (Герман Манкевич), Том Бёрк (Орсон Уэллс), Аманда Сейфред (Марион Дэвис), Лили Коллинз (Рита Александр), Таппенс Мидлтон (Сара Манкевич), Том Пельфри (Джозеф Манкевич), Эрлисс Ховард (Луис Барт Майер), Чарльз Дэнс (Уильям Рэндольф Херст), Моника Госсманн (фройляйн Фрида), Билл Най (Эптон Синклер) и др.

Студии Netflix International Pictures, Netflix

Год выпуска 2020

Сайты IMDb

Орсон Уэллс, режиссер Citizen Kane (1941), The Lady from Shanghai (1947), Touch of Evil (1958), The Trial (1962), Chimes at Midnight (1965) и F for Fake (1973), регулярно попадающий в списки самых влиятельных кинематографистов XX столетия, получил за свою более чем 50-летнюю карьеру только два «Оскара». Первый — за Citizen Kane, номинированный в девяти категориях, но заработавший только одну статуэтку – за лучший сценарий. Причем этот «Оскар» Уэллс разделил с соавтором, Германом Манкевичем. Второй же, почетный «Оскар», режиссер заработал только тридцать лет спустя, в 1971 г. Фильм Mank / «Манк», во многом основанный на эссе Raising Kane, написанном кинокритиком Полин Кейл и по иронии судьбы вышедшем в том же 1971 г., оспаривает роль Уэллса в работе над сценарием, прямо заявляя, что он не заслужил свой первый «Оскар». Впрочем, Mank – не только о конфликте вокруг сценария, он в первую очередь об очень противоречивой личности Германа Манкевича и о Голливуде 30-40-х гг. прошлого века. А еще об ответственности за свои слова, фейковых новостях и мистической связи автора и его произведения.

Как и к Once Upon a Time in Hollywood Квентина Тарантино, к новому фильму Финчера стоит подходить только после предварительной подготовки. Для начала стоит посмотреть или пересмотреть сам Citizen Kane. Это действительно очень сильный фильм, и без знания его сюжета и некоторых эпизодов вы просто не поймете связь между эпизодами жизни Германа Манкевича, показанными в Mank, его сценарием и фильмом Орсона Уэллса. Просмотр Citizen Kane позволит вам обратить внимание на режиссерские приемы, манеру съемки, освещение и другие аспекты кинопроизводства, которые Финчер попытался скопировать. Кроме того, перед тем, как смореть Mank, стоит почитать про людей, показанных в картине, чтобы понимать, кто перед вами и какую именно роль он сыграл в становлении современного Голливуда. Персонажей в Mank много, порой они мелькают на экране всего несколько секунд, но список фамилий звезд 30-40 гг. прошлого века, засветившихся в фильме, вас наверняка впечатлит. Так что открывайте страницу фильма в Википедии и начинайте переходить на страницы героев фильма. Поверьте, это весьма занимательное чтение.

Джек Финчер, писавший для многих периодических изданий и долгое время сотрудничавший с Life, закончил сценарий Mank, основанный на эссе Полин Кейл, еще в начале 1990-х. Фильм про Германа Манкевича должен был стать следующей работой Дэвида Финчера после The Game (1997). В главных ролях режиссер видел Кевина Спейси и Джоди Фостер. Увы, из-за желания Финчера снимать фильм на черно-белую пленку и в целом стилизовать его под «Гражданина Кейна», проект постоянно откладывался. В 2003 г., после тяжелого сражения с раком, умер Джек Финчер. Его сын вернулся к сценарию только в 2019 г., когда деньги на рискованный проект нашлись у Netflix. Конечно, Mank наверняка не дотянет до рекордных просмотров фильмов Адама Сэндлера, зато наряду с The Boys in the Band и The Trial of the Chicago 7 принесет сервису немало номинаций на «Оскар», BAFTA и другие престижные премии.

Решение Дэвида Финчера сделать фильм про сценариста «Гражданина Кейна» черно-белым – действительно гениальное. Сняв его в манере самого Citizen Kane, копируя стилистику, грим, построение кадра, музыку (только инструменты, доступные в 40-х), освещение и несовершенные спецэффекты того времени, постоянно прерывая повествование флэшбеками, как это было в оригинале, режиссер проводит параллели между этим фильмом и жизнью самого Манкевича и его знакомых, ставших прототипами героев Citizen Kane. Даже самая первая сцена фильма и идущие в начале титры копируют фильмы 40-х. Великолепная стилизация, своеобразная дань уважения к картине 1941 г. и некоторая полемика с ней.

И хотя фильм показывает нам только три месяца из жизни Германа Манкевича, во время которых он, запершись на отдаленном ранчо, работал над сценарием, благодаря постоянным отсылкам в прошлое мы можем почувствовать дух 30-40-х гг. прошлого века, Великой Депрессии, начала войны, дух Голливуда той поры. Интересны, например, сцены с обсуждением Гитлера, общая боязнь социалистов и некоторые предвыборные технологии, которые с успехом используются и по сей день.

Герман Манкевич был незаурядным человеком – эрудитом, обладателем великолепного чувства юмора и несомненного писательского таланта, а также законченным алкоголиком. Кто-то считает его, принимавшего участие в работе над более чем сорока фильмами первых лет звукового кино, неким связующим звеном, человеком, который объединял известных голливудских продюсеров, сценаристов и режиссеров. Видно, что авторы фильма влюблены в своего героя, насколько бы неприятным и тяжелым он порой ни был, именно поэтому второй стороне конфликта вокруг сценария, Орсону Уэллсу, досталась здесь изрядная порция негатива. В Mank он показан как самовлюбленный, капризный баловень судьбы, просто по случайности занесенный на киноолимп. Кажется, это немного не справедливо.

В Mank собрался действительно потрясающий актерский состав. Причем как женский, так и мужской. Аманда Сейфред, Лили Коллинз, Таппенс Мидлтон и Моника Госсманн великолепно передали образы женщин, окружавших Манкевича и помогавших ему в работе над сценарием (персонаж Лили Коллинз, секретарь сценариста Рита Александр, даже подарила главной героине Citizen Kane свое имя). Том Бёрк, Том Пельфри, Эрлисс Ховард и великолепный Чарльз Дэнс сыграли мужчин, пытавшихся повлиять на работу над сценарием и ставших прототипами персонажей Citizen Kane. Черт, возьми, Финчеру даже удалось затащить в фильм популяризатора науки Билла Найи! Впрочем, главная звезда здесь все-таки Гэри Олдман, кому еще сыграть гениального алкоголика, как не гениальному актеру, долгое время имевшему серьезные проблемы с алкоголем. Что ж, Гэри Олдман — лучший Герман Манкевич, которого только можно было бы пожелать. Возможно это лучшая роль в его карьере.

Mank / «Манк» – это признание в любви к Голливуду. Да, временами невероятно уродливому и безжалостному, но все еще покоряющему сердца. Как фильм Дэвида Финчера покорил наше сердце и, надеемся, покорит членов жюри Киноакадемии.

P.S. Если эстетика Mank вам понравилась, рекомендуем посетить этот сайт, на котором собраны фотокадры со съемочной площадки фильма, который можно посмотреть под саундтрек из картины.