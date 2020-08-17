DFC Intelligence: число играющих в видеоигры людей в мире превысило 3 млрд, половина из них играет на ПК





Свежее исследование, проведенное DFC Intelligence, указывает, что к середине 2020 года количество людей по всему миру, играющих в видеоигры, выросло до 3,1 миллиарда. С учетом того, что общее население Земли превысило 7,8 млрд (по состоянию на июль), выходит, что играми увлекается примерно 40%.

Оценка аналитиков DFC Intelligence сильно превышает недавний прогноз их коллег из Newzoo, ожидающих, что к концу этого года общее число геймеров во всем мире достигнет 2,7 млрд человек, а трехмиллиардный рубеж будет пройден только к 2023-му году. В DFC Intelligence к геймерам относят всех, кто периодически играет в какие-либо игры вне зависимости от платформы.

Как бы там ни было, в бесплатной демо-версии отчета DFC Intelligence (за полную 30-страничную версию авторы просят без малого $3000) есть немало интересных фактов.

В частности, из отчета следует, что почти половину из озвученного значения в 3 млрд составляют, кто играет только на смартфонах или мобильных устройствах, причем мобильный сегмент демонстрирует самые высокие темпы роста среди всех остальных. На ПК играют 1,5 миллиарда, что соответствует 48% всех игроков. Однако в это число входят и те, кто также увлекается видеоиграми на консолях и мобильных платформах. Консольщиков, регулярно покупающих новые игры, аналитики насчитали 250 миллионов человек. И хотя они составляют 8% в абсолютном числе геймеров, но именно они генерируют самую высокую выручку в расчете на одного человека.

Если говорить о регионах, больше половины геймеров мира — 1,42 миллиарда игроков — живет в Азии. На этот же регион приходится 53% людей, которые играют сугубо на смартфонах. Также в топ-4 регионов по числу игроков входит Европа (668 миллионов), Латинская Америка (383 миллиона), Северная Америка (261 миллион).

Источник: IGN и Wccftech