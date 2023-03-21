Diablo 4 ломает NVIDIA RTX 3080 Ti одной из кат-сцен – множество свидетельств владельцев видеокарт Gigabyte и EVGA

Во время одной из кат-сцен Diablo 4 множество пользователей видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti столкнулись с резким увеличением шума вентиляторов и отсутствием изображения. У некоторых ПК запустился после перезагрузки, другим повезло меньше – видеокарта больше не работала, компьютер с ней не загружался. Свидетельства об этом появились в Reddit, на форумах Blizzard, в YouTube и на других ресурсах. Жалобы поступают в основном от владельцев видеокарт Gigabyte, но также есть случаи проблем с 3080 Ti от EVGA.

Во время сцены в часовне вентиляторы видеокарты внезапно начинают работать на максимальной скорости, изображение полностью пропадает. Перезагрузка помогает не во всех случаях, что означает «смерть» достаточно дорогой видеокарты. Некоторым пользователям удалось запустить ПК с третьей или четвертой попытки. Кому-то помогло переключение режима биоса видеокарты.

Как справедливо замечают комментаторы на форумах, игра сама по себе не выводит из строя видеокарту – она лишь нагружает ее, выявляя проблемы в конструкции. Настоящей причиной могут быть дефекты сборки, недостаточное охлаждение или плохо продуманная система питания, об этом говорит и брендозависимость неисправности. Однако часть ответственности лежит и на производителе ПО: в других играх такой эффект не наблюдается. Вполне возможно, в ситуации бы помогло ограничение FPS в кат-сцене со стороны игры или драйвера.

Случай напоминает ситуацию с игрой New World, которая повреждала видеокарты EVGA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3080 Ti. Они также внезапно разгоняли свои вентиляторы до максимальной скорости, после чего уже не работали. Тогда было установлено, что в неисправности были повинны дефекты пайки в цепях питания.

Diablo IV находится в стадии бета-тестрования. Бесплатно поиграть в открытую бета-версию можно будет 24-26 марта. Финальная версия игры выйдет 6 июня.

Источник: Aroged