Невыносимо длинные очереди в Diablo IV: Blizzard обещает разобраться с проблемой до запуска открытого бета-теста игры (24-26 марта)

В минувший уик-энд Blizzard запустила ранний доступ к бета-версии игры Diablo IV. К сожалению, всё прошло совсем не идеально. Многие игроки столкнулись с продолжительным ожиданием очереди на вход, которое могло длиться по несколько часов. Но и после 2-часового ожидания игровая сессия могла прерваться буквально через 15 минут, что требовало нового пребывания в очереди ожидания.

После многочисленных жалоб игроков в социальных сетях и официальном форуме Diablo IV команда разработчиков решила проблему с отключением пользователей от серверов. Таким образом, те, кто дождался, смогли играть более стабильно. Но проблема с длительным периодом ожидания так и не исчезла.

Команда надеется решить её к следующим выходным, на которые запланирован запуск открытого бета-тестирования. В следующий уик-энд любой желающий сможет опробовать бета-версию Diablo IV. К тому времени студия надеется реализовать более точный обратный отсчёт для входа в игру, а также постарается сократить время ожидания.

Вместе с тем Blizzard попросит пользователей оставаться в очереди на вход, чтобы не сбрасывать таймер.

Diablo IV’s Open Beta is coming soon.

Early Access: 3/17 — 3/19

Open Beta: 3/24 — 3/26

Pre-purchase for Early Access to the Open Beta.

Details: https://t.co/9GG3wjpBrm pic.twitter.com/bE3iV6zzxZ

— Diablo (@Diablo) February 18, 2023