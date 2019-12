От $490 тыс. до $1,68 млн. Модульные телевизоры Samsung The Wall Luxury с дисплеями MicroLED поступают в продажу

Не так давно мы рассказывали о стоящих особняком телевизорах Samsung The Frame и The Serif, выделяющихся в первую очередь оригинальным дизайном, что позволяет моделям этих серий гармонировать с любым интерьером. Кроме The Frame и The Serif в семейство интерьерных телевизоров Samsung входит серия модульных телевизоров The Wall Luxury на базе технологии MicroLED, дебютировавшая на прошлогодней выставке CES 2018 и демонстрировавшаяся на недавней выставке Paris Fashion Week. И вот сейчас Samsung начинает продажи этих телевизоров с рынка Индии, что позволяет нам узнать цену.

Что же, было изначально понятно, что при таких характеристиках и позиционировании цены будут высокими. Но они оказались просто астрономическими — от $490 тыс. до $1,68 млн! Только вдумайтесь в это — $1,68 млн за телевизор!

Минимальная цена относится к 146-дюймовой модели разрешением 4K, а максимальная — к топовой 292-дюймовой разрешением 8K. Есть еще средняя модель с диагональю экрана 219 дюймовой и разрешением 6K, ее точная цена не называется, но можно взять среднее значение между базовой и топовой и едва ли ошибетесь. Инновационные телевизоры предлагаются в двух линейках: The Wall Luxury и Professional. Первая нацелена на «обычных» потребителей, а вторая — на бизнес. Производитель отмечает, что линейка Wall Pro выделяется высокой надежностью и эффективностью. Кроме того, дисплейный контроллер моделей The Wall Pro «обладает всеми необходимыми бизнес-функциями». Увы, в чем конкретно заключаются отличия между The Wall Luxury и Professional, не уточняется.

Как отмечалось выше, в телевизорах The Wall Luxury применяется технология MicroLED, срок службы светодиодов составляет 100 000 часов. Толщина корпуса составляет всего 3 см, а рамки вокруг экрана очень тонкие. Кроме того, эти самые рамки сменные, что позволяет подобрать подходящий под антураж вариант. Среди прочего можно выделить графический движок Quantum Processor Flex, оптимизирующий картинку в зависимости от разных условий и поддержку расширенного динамического диапазона HDR10+. Пиковая яркость составляет 2000 кд/кв.м, а кадровая частота — 120 Гц.

Источник: Samsung