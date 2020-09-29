В приложении «Дія» появилось свидетельство о рождении, штрафы ПДД и исполнительные производства (пока в бете)





Внутренняя команда разработчиков Diia Company Министерства цифровой трансформации (Минцифры) сегодня запустила в «Дії» бета-тест сразу трех новых цифровых продуктов — свидетельства о рождении ребенка, просмотр/оплата штрафов ПДД (фото- и видеофиксация) и просмотр/оплата задолженности по исполнительному документу. Все это уже доступно в последней бета-версии приложения «Дія» наряду с электронным номером налогоплательщика (РНОКПП) и цифровой справкой переселенца.

Буквально на прошлой неделе Кабмин приравнял электронное свидетельство о рождении ребенка к бумажному аналогу — теперь они имеют одинаковую юридическую силу. После добавления в «Дію» цифровая копия документа будет отображаться в смартфонах обоих родителей. Его можно будет использовать вместо бумажного документа для поездок, а также банковских, нотариальных, медицинских и образовательных услуг.

Что касается штрафов ПДД и задолженности по исполнительному документу, в приложении «Дія» можно будет не только быстро проверить наличие штрафов/задолженности, но и заплатить штраф/погасить долг. Электронная квитанция, подтверждающая факт оплаты, сохранится в приложении.

Сейчас в мобильном приложении «Дія» уже доступны электронные паспорта (загранпаспорт и внутренняя ID-карта), студенческий билет, удостоверение водителя, полис гражданского автострахования и свидетельство о регистрации транспортного средства. Все новые услуги и документы, которые сейчас находятся в бете, станут доступны широкой аудитории уже на следующей неделе в рамках ранее анонсированного крупного октябрьского обновления. 5 октября пройдет следующая крупная онлайн-презентация Diia Summit, посвященная запуску новых документов и услуг в «Дії». Именно в этот день ожидается запуск следующей версии приложения «Дія» с порядковым номером 2.0.

Источник: Минцифры