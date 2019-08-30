DiRT Rally, Celeste и Inside – бесплатные игры этого уикэнда от Humble Bundle и Epic Games Store





На этой неделе сразу два сервиса цифровой дистрибуции раздают свои пользователям игры на бесплатной основе. Так, в сервисе Humble Bundle раздают гоночный симулятор DiRT Rally.

DiRT Rally является пятой игрой серии DiRT, и она возвращает игроков к истокам серии, будучи скорее автосимулятором, нежели аркадной гонкой. В игре представлены возможности смены времен суток и погодных условий, игроков ожидает оригинальная система повреждений и ремонта автомобилей. Игра использует модифицированную версию графического движка EGO, который также используется в F1 2015. Благодаря новому физическому движку машины по-разному реагируют при прохождении одного и того же участка, а покрытие трассы и выбранные настройки серьезно влияют на результат заезда. Заниматься ремонтом и улучшением машин будут четыре механика, входящих в команду игрока. С каждым специалистом необходимо индивидуально обговаривать условия, включающие сумму жалованья и срок действия соглашения. В игре доступно большое количество автомобилей различных классов. Получить игру DiRT Rally можно по следующему адресу.

Кроме того, сервис Epic Games Store на этой неделе раздаёт сразу две игры: Celeste и Inside.

Celeste — это платформер, рассказывающий о девочке по имени Мэйдлин, которая хочет подняться на вершину горы Селеста. Игроку предстоит, управляя главной героиней и используя её способности, лазить по стенам и совершать рывок, провести её через уровни, содержащие различные ловушки. При этом игрок может выполнить только один рывок, прежде чем снова коснуться земли. По итогам 2018 года игра стала лауреатом 22-й ежегодной премии D.I.C.E. Awards — премии Академии интерактивных искусств и наук (Academy of Interactive Arts & Sciences), одержав победу в номинациях «Лучший экшен» и «Выдающееся достижение в независимой разработке». Игра Celeste доступна для загрузки по следующему адресу.

Inside — это ещё один платформер с элементами головоломки. Игра является идейным наследником Limbo, предыдущей игры студии Playdead Studios, и содержит похожий игровой процесс и визуальный ряд. Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире. Игрок управляет безымянным мальчиком и должен избегать опасностей и преодолевать различные препятствия, чтобы продвинуться дальше. Inside не содержит диалогов или предыстории происходящего на экране, ее сюжет оставляет свободу для интерпретации. Игра Inside предлагается по следующему адресу. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.