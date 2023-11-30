«‎Никогда не говори никогда» — Крис Эванс о возвращении к роли Капитана Америки в фильмах Marvel

Кризис в Marvel, похоже, заставляет студию воссоединить оригинальную банду Мстителей в следующей фазе киновселенной, и в новом интервью Крис Эванс, неоднократно исполнявший роль Капитана Америки в серии, заявил, что знает о слухах, хотя к нему пока никто еще не обращался с предложением.

«Я также вижу эти новости, но думаю, что каждые пару месяцев кто-то говорит, что Дауни, Хемсворт или Йоханссон возвращаются».

В то же время Крис не исключил возможности снова предстать в роли Капитана Америки, но отметил, что сюжет должен отражать что-то важное.

«Никто со мной об этом не говорил. Но я бы не сказал, что никогда не вернусь. Это очень драгоценная роль для меня, поэтому она должна быть такой, как следует».

Эванс, недавно снявшийся в «Продавцах боли», также добавил, что есть кое-что, чего ему не хватит в киновселенной Marvel.

«Дело не только в актерах, которые являются одними из лучших моих друзей в мире, но и в съемочной группе».

Актер изобразил Стива Роджерса в 11 фильмах Marvel, начиная с «Первого мстителя» 2011 года и до «Мстителей: Финал» 2019 года, включая камео в «Человек-паук: Возвращение домой» и «Тор 2: Царство тьмы». В «Финале» Роджерс вернулся в настоящее, после того, как побывал в прошлом, чтобы прожить свою жизнь с Пэгги Картер (Хейли Этвелл).

Тем временем возвращение Эванса в киновселенную Marvel может быть затруднено, тем, что в будущем фильме «Дивный новый мир», который продолжает сериал Disney+ «Сокол и Зимний солдат», в роли Капитана Америки предстанет новый персонаж — Сэм Уилсон, которого играет Энтони Маки.