Для «Андора» написали отдельный эпизод-хоррор о дроиде K-2 — Тони Гилрой объяснил, почему его отменили

Шоураннер сериала «Андор» планировал снять отдельный эпизод в стиле хорроров для второго сезона, посвященный перепрограммированному имперскому дроиду K-2SO, которого озвучил Алан Тьюдик.

В тексте присутствуют спойлеры ко второму сезону сериала «Андор».

Кассиан Андор и K-2SO в конце концов встретились в восьмом эпизоде второго сезона во время резни на Гормане, однако шоураннер сериала Тони Гилрой изначально имел совсем другой план для представления дроида, рассчитанный на отдельный эпизод ужасов.

«Дэн Гилрой написал удивительный, полностью самодостаточный эпизод, похожий на фильм ужасов», — рассказывает Тони Гилрой в интервью EW. «Это была история о K2. Они должны были доставить огромный уродливый танкер на Явин, а внутри был заблокирован боевой дроид серии KX, который охотился на них. Это было что-то вроде фильма о монстрах с K2. Это было действительно круто».

Эта история должна была стать девятым по счету эпизодом, однако так и не попала под камеры по одной простой причине — ограничения в бюджете.

«Мы не могли себе этого позволить», — говорит Гилрой. «Нам четко дали понять, что это за пределами досягаемости. Поэтому пришлось объединить все».

Причем такая ситуация произошла не впервые с творческой командой «Андора». В первом сезоне сценарист и брат Тони Гилроя Дени написал большой эпизод о планете Алдани, который пришлось кардинально переделать.

«Дэнни дважды обжегся. Он написал эпизод «Алдани» еще до пандемии Covid с участием 2000 человек. Он чем-то напоминал Гластонбери, огромный фестиваль. А потом, когда начались реальные съемки, нам сказали: «Было бы хорошо, если бы там было 150 человек». Мы такие: «О, Боже, нам придется изменить всю историю!».

Для контекста: Disney потратила на «Андор» $645 млн (на съемки второго в прошлом году ушло $290 млн, но окончательная сумма может быть существенно выше) — это фактически самый дорогой проект во вселенной «Звездных войн». Если же учитывать расходы телевидения в целом, то лидируют по стоимости все еще «Перстни власти» от Prime Video с бюджетом первого сезона в $465 млн. Хотя с отмененными эпизодами, кажется, «Андор» имел все шансы его обогнать.

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В интервью Гилрой также признает, насколько важным было появление K-2SO в «Андоре», хотя и случилось несколько позже, чем рассчитывали фанаты (и сам Тьюдик).

«Я сказал Алану об этом в начале, и в конце концов все согласились: «Смотри, мы подождем, но оно того стоит. И когда этот момент наступит — мы действительно сделаем из этого событие. Это будет иметь смысл и будет выглядеть естественно»», — объясняет Гилрой.

В настоящее время «Андор» вполне справедливо можно считать самым успешным сериалом о «Звездных войнах» (хотя конкуренция, следует отметить, невелика) и наиболее высоко оцененным проектом франшизы, который стартовал почти с идеальных 99% на Rotten Tomatoes. Восьмой и девятый эпизоды тем временем набрали рекордные 9,8/10 на IMDb.

Напомним, что ранее Гилрой признался, что не хотел снимать сериал и надеялся, что COVID остановит производство, но впоследствии отметил проект как лучший в своей карьере. Он также заявлял, что успех «Андора» заставит Disney снять хоррор или ситком про «Звездные войны».