Специалисты DisplayMate назвали экран Samsung Galaxy Note10+ лучшим на рынке смартфонов





Эксперты DisplayMate Technologies оценили экран новейшего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10+ и пришли к выводу, что на сегодня это лучший дисплей на рынке смартфонов. Собственно, это было вполне ожидаемо, поскольку последний несколько лет этот титул стабильно переходит от одного флагмана корейского гиганта к другому (до этого момента титул удерживал Samsung Galaxy S10). По итогам тестирования специалисты присвоили новинке Samsung высший рейтинг A+, а также звание «Лучший дисплей в смартфоне» (Best Smartphone Display Award).

Напомним, в Samsung Galaxy Note10+ установлен изогнутый дисплей OLED со структурой субпикселей Diamond Pixel с поддержкой «SPR» (sub-pixel rendering — алгоритм управления субпикселями, когда из группы физических субпикселей создаются «логические» пиксели) размером 6,8 дюйма и разрешением 3040×1440 пикселей. Этим параметрам соответствует плотность 498 пикселей на дюйм.

Всего специалисты DisplayMate выделяют 13 параметров, по которым 6,8-дюймовый экран Galaxy Note10+ демонстрирует самые высокие значения. Например, точность цветопередачи составляет 0,4 JNCD в цветовой гамме DCI-P3. Для сравнения, у прошлогодней модели Note9 этот параметр чуточку хуже — 0,5 JNCD (чем меньше, тем лучше), хотя у Galaxy S10 абсолютная точность цветопередачи экрана составляет те же 0,4 JNCD. Столь высокое значение этого параметра позволяет DisplayMate назвать экран новинки «визуально неотличимым от идеала». Впрочем, то же самое они говорили про экран Galaxy S10 и Note9, а до этого — Samsung про iPhone Xs Max и iPhone X.

По показателю пиковой яркости (когда активно небольшое количество пикселей) экран Galaxy Note10+ устанавливает новый рекорд — 1308 кд/м². Для сравнения, у Galaxy Note9 и Galaxy S10+ этот показатель составляет соответственно 1050 и 1225 кд/м². А вот значение пиковой яркости в случае полностью активного экрана относительно Galaxy S10+ уменьшилось, однако это не имеет особого значения, так как абсолютные показатели все равно очень велики: 793 кд/м² против 804 кд/м² у Galaxy S10+. К тому же, 793 кд/м² — это на 10% ярче, чем у Galaxy Note9 в том же режиме.

Также специалисты DisplayMate похвалили экран Galaxy Note10+ за «бесконечную» контрастность, отличные антибликовые свойства экрана (количество отраженного света составляет рекордно низкие 4,3%), наименьшее изменение яркости при изменении угла обзора (24% при 30 градусах), широкий цветовой охват (113% DCI-P3 и 142% sRGB / Rec.709), наивысшую контрастность при естественном освещении (184 при 100% APL и 304 при пиковом значении яркости) и высокое разрешение (3040х1440 пикселей). Специалисты DisplayMate подчеркивают, что пиксельная плотность у Samsung Galaxy Note10+, равная 498 ppi обеспечивает максимальную четкость изображения, которую способен воспринимать человеческий глаз, и повышение разрешения до 4K при той же диагонали не имеет практического смысла.

Вчера свой отчет по итогам тестирования модели Samsung Galaxy Note 10+ 5G выпустили эксперты DxOMark, оценивающие качество камер. Они признали камеру Galaxy Note 10+ 5G лучшей на рынке.

Источник: DisplayMate Technologies