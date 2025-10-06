До 1600 км на одном заряде: аккумуляторы, разработанные в США, способны увеличить автономность электромобилей

Американские разработчики из 24M Technologies представили новую конструкцию аккумулятора, которая позволит увеличить запас хода электрокаров на 50% без необходимости увеличения размеров самой батареи.

В 24M Technologies недавно продемонстрировали собственную технологию Electrode-to-Pack (ETOP), которая позволит производителям аккумуляторов создавать более мощные и экономичные батареи для электрокаров, самолетов eVTOL и систем накопления энергии. Платформа ETOP впервые была запущена в октябре 2023 года. Фундаментальное совершенствование конструкции аккумулятора позволило увеличить объем энергогенерирующих материалов с традиционных 30-60% до 80% от общего объема.

«Американским отраслям промышленности, которые сильно зависят от импортных аккумуляторов, становится все сложнее конкурировать по цене, дизайну и производительности. США должны развивать инновации в области аккумуляторов, а не просто масштабировать производство, чтобы сократить отставание от иностранных конкурентов. Наш ETOP предлагает американским производителям технологию, необходимую для того, чтобы обойти азиатские аналоги благодаря лучшей в отрасли плотности энергии, уникальной гибкости конструкции и более низким производственным затратам», — отмечает президент и гендиректор 24M Technologies Наоки Ота.

Технология ETOP направлена на удаление материалов, не накапливающих энергию. Традиционное производство предусматривает размещение электродов в отдельных ячейках, которые объединяются в модули. Это увеличивает вес и объем из-за неактивных компонентов. ETOP решает эту проблему, создавая герметичные пары анодов и катодов, которые устанавливаются непосредственно в конечный блок аккумулятора, избавляя от необходимости в отдельных ячейках и модулях.

В 24M Technologies подчеркивают, что такая технология упрощает процесс производства. Весь процесс, от герметизации электродов до их укладки в массив, подключения проводов и закрытия пакета, может быть интегрирован в сборочную линию на одном станке.

Разработчики добавляют, что в сочетании с другими передовыми технологиями, такими как сепаратор Impervio для обеспечения безопасности и электролит Eternalyte для работы при экстремальных температурах, производители могут поставлять на рынок безопасные и экономичные аккумуляторные батареи с запасом хода более чем в 1 тыс. км на одной зарядке.

В рамках еще одного исследования ученых из Массачусетского технологического института (MIT) была создана инновационная модель сопряженного ионно-электронного переноса для совершенствования литий-ионных аккумуляторов. Новая модель переосмысливает фундаментальную химическую реакцию, известную как интеркаляция, и может проложить путь к созданию мощных и быстро заряжаемых литий-ионных аккумуляторов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Кроме того, китайский технологический гигант Xiaomi подал заявку на новый патент на конструкцию слоистых электродов. Согласно сообщениям, новая конструкция может обеспечить запас хода более 1 тыс. 100 км (по стандарту CLTC) и поддерживать быструю зарядку, которая увеличивает запас хода на 800 км всего за 10 минут.

Источник: Interesting Engineering