До конца года на Киевском ЖД-вокзале установят зарядные станции для электромобилей

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Глава Укрзалізниці Евгений Кравцов заявил, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева до конца года установят зарядки для электромобилей.

«Бюрократичні перепони, щоб на Центральному вокзалі з’явилась зарядка для електрокарів, ми знесли не так швидко як нелегальні кіоски. Але, вже нарешті можу аносувати: зарядити свій електромобіль можна буде на головному залізничному вокзалі столиці. До кінця року встановимо там необхідне обладнання. Щодо інших вокзалів — подивимось на попит» — отметил Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

Отметим, что в сентябре текущего года в Международном аэропорту «Борисполь» обустроили 32 парковочных места с зарядками для электромобилей, при этом оплата за стоянку и зарядку взымается раздельно.

В свою очередь в конце лета президент Украины подписал закон №10405 о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, которым вводятся дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также специальные «зеленые» номера для электромобилей. Верховная Рада приняла этот законопроект 11 июля 2019 года, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Источник: Укрзалізниця