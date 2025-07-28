Новости WTF 28.07.2025 comment views icon

Договорились: Гейб Ньюэлл из Valve любит работать с российскими партнерами и хочет поехать в Россию

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Договорились: Гейб Ньюэлл из Valve любит работать с российскими партнерами и хочет поехать в Россию

Блогер Залкар Салиев наконец опубликовал полное интервью с основателем и руководителем Valve Гейбом Ньюэллом. Последний, так сказать, договорился, если употреблять цензурный аналог.

«Не думаю, что должен что-то особенное сказать российской аудитории. Она на самом деле не отличается от любой другой. У нас много российских партнеров, с которыми мы любим работать. Я всегда хотел поехать в туву. Я еще не был в россии. Я бы хотел поехать», — отметил Ньюэлл.

Тот случай, когда комментировать — только портить. Откуда же такие темы? Залкар Салиев позиционирует себя как интервьюера успешных американцев для жителей снг — якобы для «помощи молодым людям из стран снг в лучшем понимании американской культуры, образа мышления и социальной жизни». Блогер якобы является американским студентом из Туркменистана. Он говорит, что страны Центральной Азии имеют тюркские и советские корни, многие в них говорят на русском, и поэтому задал Гейбу такой вопрос.

Несмотря на небольшое количество подписчиков блогера и просмотров его видео, он смог вызвать некоторый ажиотаж публикациями частей своего разговора с Ньюэллом, который теперь можно прослушать полностью. В нём владелец Steam, в частности, рассказал о технологическом скачке, связанном с искусственным интеллектом, раскритиковал венчурные стартапы, которые предлагают только презентации для инвесторов и отметил, что знатоки ИИ смогут программировать лучше, чем программисты.

Несмотря на контекст, Ньюэлл все же дал совет, который можно назвать дельным: создавать ценность для человечества, что-то полезное для мира. Пока же у так называемого снг с этим проблемы — его главный двигатель, россия, создает для мира только проблемы и страдания. Надеемся, Гейб Ньюэлл просто плохо представляет, что такое россия сейчас.

Источник: заметил Gamedev.dou

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