Создатель Valve Гейб Ньюэлл об эре ИИ как технологическом переходе: «Есть много людей, которые добились успеха просто потому, что были первыми»

В том самом разговоре с видеоблогером Залкаром Салиевым, который пока публикуется частями, создатель Valve Гейб Ньюэлл рассуждает об ИИ как технологическом переходе.

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«Ну, я думаю, что в отношении значительных технологических переходов были докомпьютерные и посткомпьютерные [времена], были доинтернетные, а затем постинтернетные. Я думаю, что невероятно очевидно, что системы машинного обучения, системы искусственного интеллекта будут иметь глубокое влияние практически на каждый бизнес», — говорит Ньюэлл.

Кажется, он не видит ничего удивительного и даже нового в ситуации, которая уже случалась в истории. Нужно не бояться, а возглавлять.

«Поэтому, если бы мне пришлось указать на технологический переход, который следует возглавить, то это было бы выяснение того, как использовать искусственный интеллект для улучшения чего-либо. Если вы хотите быть бухгалтером — изучайте искусственный интеллект, если вы хотите быть юристом — изучайте искусственный интеллект, если вы собираетесь стать программистом, убедитесь, что вы знаете, как использовать инструменты, которые удобны для этих концепций программирования. Все это кажется чрезвычайно очевидным».

Ньюэлл сравнивает ИИ с прошлыми инновациями в программном обеспечении, такими как редактор таблиц Lotus, который, возможно, не так известен сейчас, но в свое время стал первым полнофункциональным ПО для работы с электронными таблицами и первым «убийственным» приложением для IBM PC, которое многое изменило.

«Есть много людей, которые добились невероятного успеха просто потому, что они были первыми финансовыми сотрудниками своей компании, которые научились использовать Lotus 1-2-3. Все остальные до сих пор ведут бухгалтерский учет традиционными способами, и вы могли казаться супергением только потому, что знаете, как пользоваться настольным компьютером и электронными таблицами, не так ли?»

Собственно, как и интернет стал чем-то, что повышает эффективность бизнеса. Даже с учетом краха доткомов, который пережили далеко не все компании.

«Так же как с интернетом: были компании и отдельные лица, которые увидели возможность и воспользовались ею, чтобы создать больше ценности как отдельные лица или как корпорация. Они опередили всех остальных. Так что, по сути, искусственный интеллект будет чистокровным для людей, которые хотят им воспользоваться».

Некоторые предвидит крах отрасли ИИ, который сейчас безумно «накачивается» деньгами, который тает масштабнее падения доткомов. Но как и все остальное перечисленное, искусственный интеллект — лишь новый инструмент, которым можно воспользоваться разными способами. Напомним, в других частях интервью Гейб Ньюэлл рассказывал о роли ИИ в программировании и критиковал венчурные стартапы с обманчивыми презентациями для инвесторов.

Источник: PC Gamer