Доля AMD на рынке серверных x86-процессоров достигла 8,9% — это максимум с 2006 года

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В рамках подготовки нового отчета о расстановке сил на рынке x86-совместимых процессоров по итогам первого квартала 2021 года аналитики Mercury Research сообщили о значимой победе AMD над Intel: на рынке серверных x86-процессоров доля команды Лизы Су достигла 8,9%, что является максимальным значением с 2006 года.

За последний год в наиболее прибыльном и консервативном серверном сегменте AMD «откусила» у Intel еще 1,8%. В то же время два года назад AMD принадлежало всего 2,9% рынка серверных x86-процессоров.

В последний раз доля AMD на рынке серверных x86-процессоров поднималась так высоко во времена весьма успешных процессоров Opteron. Нынешние результаты обусловлены успехом серии EPYC 2-го поколения (Rome), предлагающими до 64 ядер на архитектуре Zen 2. В марте этого года AMD выпустила семейство серверных процессоров EPYC 3-го поколения, которое перешло на актуальную процессорную микроархитектуру Zen 3, обеспечивающую 19-процентный прирост IPC (числа выполняемых за такт инструкций) по сравнению с Zen 2.

В ближайшее время Mercury Research должны также публиковать подробные данные о долях AMD в настольном и мобильном сегментах рынка x86-совместимых процессоров.

Как мы узнали из недавнего рекордного финансового отчета AMD, продажи EPYC в первом квартале 2021 года выросли более чем вдвое. В то же время у Intel серверное Data Center Group (DCG) показало спад выручки на 20%.